Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: ποιοι μένουν εκτός

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μονομερώς αιτήσεις, στην πλατφόρμα που ανοίγει εκτάκτως το Υπουργείο Εργασίας.

Χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό που μένουν εκτός διαδικασίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αφού δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή σύμβασης. Το υπουργείο Εργασίας διέγνωσε το πρόβλημα και ανοίγει σήμερα Τρίτη και για ένα δεκαήμερο την ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Εργάνη» για να υποβληθούν αιτήσεις μονομερώς από εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης και προέρχονται κυρίως από την εστίαση. Υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 100.000 εκείνοι που χάνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μέτρο απαραίτητο για την επιβίωσή τους, αφού αδυνατούν να βρουν εργασία και η παλιά δουλειά τους ή έχει κλείσει ή δεν τους χρειάζεται για να δουλέψουν εκεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων «Εργάνη» για εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης και προέρχονται από τον τουρισμό, τους καλλιτέχνες, τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνοδούς.

Ακριβέστερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης μονομερώς έχουν οι εξής εργαζόμενοι:

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο 2021.

Καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που έχουν εγγραφεί έως και στις 10/1/2021 στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «Εργάνη» και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883), μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον Μάιο 2021.

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (6-16 Ιουλίου 2021) δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι έως και τις 10/1/2021 στην προαναφερθείσα πλατφόρμα να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων σε ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883).

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση, ανά μήνα, στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr στο Π.Σ. «Εργάνη», χωρίς να απαιτείται δήλωση εργοδότη.

Νέες προθεσμίες για αιτήσεις αναστολών - «Συν-Εργασία»

Στο μεταξύ, έως τις 16 Ιουλίου, σταδιακά και ανά περίπτωση, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν επαναληπτικές αιτήσεις είτε για συμμετοχή στις αναστολές συμβάσεων είτε για ένταξη στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Πιο αναλυτικά ισχύουν τα εξής χρονοδιαγράμματα:

1) Όσες επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν, για λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» (Α’ Φάση) για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έχουν δικαίωμα να το επαναλάβουν 6-9 Ιουλίου. Όμως η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ήδη το έντυπο Ε4 που αφορά τον πίνακα προσωπικού και το συμπληρωματικό ωράριο που έχει επιλεχθεί για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στον μηχανισμό. Ειδικά για Απρίλιο και Μάιο, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη Β’ Φάση του προγράμματος.

και μόνο για τη Β’ Φάση του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα 6-13 Ιουλίου. 3) Για όσες επιχειρήσεις ανεστάλη η δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, παρέχεται τώρα ειδική προθεσμία για να υποβάλουν δήλωση αναστολής σύμβασης. Το χρονικό περιθώριο που δίνεται έχει ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου αναφορικά με τον Μάρτιο. Για τον Απρίλιο το αντίστοιχο χρονικό περιθώριο είναι το διήμερο 7-8 Ιουλίου.

