Ίδρυμα Ωνάση: στον Μητσοτάκη το Εθνικό Σχέδιο για την Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου, θα δώσει ελπίδα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο νοσημάτων.

«Αυτή η τομή, οι προτάσεις τις οποίες εισηγείστε, θα δώσουν ελπίδα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ηπατικών, καρδιολογικών και πνευμονολογικών νοσημάτων οι οποίοι ζουν καθημερινά με την αγωνία και την προσδοκία να βρεθεί ένα μόσχευμα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραλαμβάνοντας σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, τη μελέτη για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων.

«Θα αλλάξει όμως πιστεύω και την ποιότητα ζωής δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, νεφροπαθών, οι οποίοι σήμερα υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση. Πρόκειται λοιπόν για μία επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας, ώστε αυτή η τόσο επώδυνη αναμονή των ασθενών να μετατραπεί σε ελπιδοφόρα προσμονή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός ευχαριστώντας το Ίδρυμα Ωνάση, αλλά και τους Καθηγητές Ηλία Μόσιαλο και Βασίλη Παπαλόη, οι οποίοι ηγήθηκαν της ομάδας που εκπόνησε τη μελέτη.

«Πραγματικά δούλεψαν πολύ σκληρά για να έχουμε ως Πολιτεία στη διάθεσή μας αυτό το σπουδαίο πόνημα. Έχει η μελέτη αυτή τη σφραγίδα της εγκυρότητας και της διεθνούς εμπειρίας, εισηγείται μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αναμόρφωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, απαντά όπως την έχω διατρέξει σε μία σειρά από εξαιρετικά σύνθετα θέματα βιοηθικής, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τη δωρεάν των οργάνων ύστερα από μία απώλεια», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Υγείας, θα επεξεργαστεί τη μελέτη, ώστε πολύ σύντομα το Εθνικό Σχέδιο Δωρεάς και Μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα, να πάρει το δρόμο του προς τη Βουλή για κύρωση, ώστε να αρχίζει να εφαρμόζεται. «Εξάλλου το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο που θα ανοίξει τις πύλες του, ελπίζουμε το 2024, θα βρεθεί στον πυρήνα αυτής της μεγάλης προσπάθειας με πολλές άλλες μονάδες να το πλαισιώνουν, κάτι που αποδεικνύει και πάλι πόσο χρήσιμη για το κοινό καλό είναι η συστράτευση των δημοσίων δυνάμεων, των ιδιωτικών δυνάμεων, των μεγάλων μας Ιδρυμάτων», σημείωσε.

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, το Ίδρυμα Ωνάση σάς παραδίδει σήμερα τη μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια άρτια μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από μία διακεκριμένη ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων με επικεφαλής τους κ. Μόσιαλο και κ. Παπαλόη, για να αποτελέσει τον οδικό χάρτη στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Στόχος δεν είναι άλλος από το να δώσουμε όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και εφόδια σε γιατρούς και νοσηλευτές ώστε να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, που σήμερα έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση. Για αυτό και έχουμε αναλάβει αυτή την Εθνική Πρωτοβουλία, επίκεντρο της οποίας αποτελεί το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που ευελπιστούμε να παραδώσουμε στην Πολιτεία το 2024», σημείωσε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, ο Καθηγητής χειρουργικής μεταμοσχεύσεων στο Imperial College London και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Βασίλειος Παπαλόης, ο Καθηγητής της πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του LSE Health Ηλίας Μόσιαλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και Πρόεδρος του ΔΣ του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Ιωάννης Μπολέτης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση Έφη Τσιότσιου και ο Υπεύθυνος Τομέα Υγείας του Ιδρύματος Ωνάση Αλέξανδρος Μωρέλλας.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σπουδαία δουλειά την οποία έχετε κάνει, διότι για πρώτη φορά η χώρα μας αποκτά μία πλήρη μελέτη για ένα Εθνικό Σχέδιο το οποίο θα αφορά τη δωρεά αλλά και τη μεταμόσχευση οργάνων.

Είναι ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτή τη σπουδαία κατάκτηση της Ιατρικής, η οποία υπηρετεί κυριολεκτικά την ίδια τη ζωή. Πιστεύω ότι με την εφαρμογή αυτής της μελέτης θα μπορέσουμε να λύσουμε μία εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών για τη χώρα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Τη σύνταξη αυτής της μελέτης την είχαμε ανακοινώσει πριν από ενάμιση χρόνο και παρά την πανδημία η οποία μεσολάβησε, γίνεται πραγματικότητα. Αυτή η τομή, οι προτάσεις τις οποίες εισηγείστε, θα δώσουν ελπίδα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ηπατικών, καρδιολογικών και πνευμονολογικών νοσημάτων οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως, ζουν καθημερινά με την αγωνία και την προσδοκία να βρεθεί ένα μόσχευμα.

Θα αλλάξει όμως πιστεύω και την ποιότητα ζωής δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, νεφροπαθών, οι οποίοι σήμερα υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση. Πρόκειται λοιπόν για μία επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας, ώστε αυτή η τόσο επώδυνη αναμονή των ασθενών να μετατραπεί σε ελπιδοφόρα προσμονή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δύο κορυφαίους Έλληνες Καθηγητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, τον κ. Ηλία Μόσιαλο, τον κ. Βασίλη Παπαλόη, οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν πολύ σκληρά για να έχουμε ως Πολιτεία στη διάθεσή μας αυτό το σπουδαίο πόνημα. Έχει η μελέτη αυτή τη σφραγίδα της εγκυρότητας και της διεθνούς εμπειρίας, εισηγείται μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αναμόρφωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, απαντά όπως την έχω διατρέξει σε μία σειρά από εξαιρετικά σύνθετα θέματα βιοηθικής, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τη δωρεάν των οργάνων ύστερα από μία απώλεια.

Και πιστεύω ότι προβλέπει και πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες για το πώς θα αυξηθούν τελικά τα διαθέσιμα μοσχεύματα και καλύπτεται με αυτό τον τρόπο όλο το φάσμα των μεταμοσχεύσεων από τη χρηματοδότηση του συστήματος, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών, την ίδρυση νέων, μέχρι την ψηφιακή τήρηση δεδομένων και από την τόσο σημαντική επιμόρφωση των γιατρών ως τη διαρκή ανανέωση των πρωτοκόλλων, με βάση τη γνώση η οποία εξελίσσεται διαρκώς.

Και ακόμα ενισχύεται και η πρόληψη αλλά και η αντίληψη υπέρ της δωρεάς οργάνων ώστε η ενημέρωση αυτή να μειώσει τη δυσπιστία και να τονώσει την ευαισθησία των πολιτών. Συμπαραστάτες της πολιτείας σε αυτό το σπουδαίο έργο είναι το ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης στο οποίο αξίζουν ευχαριστίες και συγχαρητήρια, κ. Πρόεδρε. Εξάλλου το Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο που θα ανοίξει τις πύλες του, ελπίζουμε το 2024, θα βρεθεί στον πυρήνα αυτής της μεγάλης προσπάθειας με πολλές άλλες μονάδες να το πλαισιώνουν, κάτι που αποδεικνύει και πάλι πόσο χρήσιμη για το κοινό καλό είναι η συστράτευση των δημοσίων δυνάμεων, των ιδιωτικών δυνάμεων, των μεγάλων μας Ιδρυμάτων.

Φάνηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φαίνεται και τώρα. Η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας θα επεξεργαστεί αυτή τη μελέτη, αυτό το Εθνικό Σχέδιο δωρεάς και μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα, έτσι ώστε πολύ σύντομα να πάρει το δρόμο του προς τη Βουλή για να μπορέσει να κυρωθεί και φυσικά να αρχίσει να εφαρμόζεται, ελπίζω με την ίδια ευρεία αποδοχή που συνάντησε και στο ξεκίνημά της.

Έχουμε πια ένα σαφή οδικό χάρτη για το τι πρέπει να γίνει. Σειρά τώρα έχουν από μέρους μας, με τη δική σας υποστήριξη, τα έργα τα οποία θα κάνουν αυτούς τους πολύ συγκεκριμένους στόχους πραγματικότητα, στο όνομα δεκάδων χιλιάδων ασθενών και των οικογενειών τους, που δοκιμάζονται, αλλά στο όνομα και της Δημόσιας Υγείας η οποία μας αφορά όλους.

Ευχαριστώ, λοιπόν, και πάλι το Ίδρυμα Ωνάση για την πρωτοβουλία του. Ευχαριστώ τους διακεκριμένους καθηγητές μας οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία με την Ελλάδα πια, όχι ουραγό, αλλά πρωταγωνίστρια στα διεθνή στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο του Ιδρύματος Ωνάση

Το 2019, το Ίδρυμα Ωνάση ανέθεσε στο London School of Economics, με τη συνεργασία του Ιmperial College London, την εκπόνηση μελέτης για ένα Εθνικό Σχέδιο για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων στην Ελλάδα, με επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας τους καθηγητές Ηλία Μόσιαλο και Βασίλη Παπαλόη. Δύο χρόνια μετά, η μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο είναι έτοιμη και παραδίδεται στην Πολιτεία. Για μια νέα αρχή στις μεταμοσχεύσεις, για να σωθούν ακόμη περισσότερες ζωές.

Πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το Ίδρυμα Ωνάση άλλαξε το τοπίο της υγείας στη χώρα μας με τη δημιουργία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Σήμερα, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, στοχεύει να αλλάξει και πάλι το τοπίο της υγείας στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη δωρεά και μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Μέσα από μια Εθνική Πρωτοβουλία, δημιουργεί νέες υποδομές για τις μεταμοσχεύσεις, επενδύει στην καινοτομία, ενισχύει τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνδράμει στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, ενώ αναλαμβάνει δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Επίκεντρο της προσπάθειας αυτής αποτελεί η κατασκευή του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), ενός σύγχρονου μεταμοσχευτικού κέντρου για όλους, που αναμένεται να παραδοθεί στην Πολιτεία το 2024. Ωστόσο, οι υποδομές δεν αρκούν από μόνες τους για να αλλάξει το τοπίο στις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας. Απαιτούνται συμπληρωματικές ενέργειες, που θα συμβάλλουν στο να μπουν γερά θεμέλια στην ανοικοδόμηση του τομέα αυτού. Πρώτα πρώτα, για να λειτουργήσει, όχι μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά συνολικά το δίκτυο της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων στην Ελλάδα, απαιτείται ένα θεσμικό πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη εθνική μεταμοσχευτική πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από δύο χρόνια, το Ίδρυμα Ωνάση, αφού διασφάλισε διακομματική συναίνεση, ανέθεσε στο London School of Economics (LSE) την εκπόνηση, με τη συνεργασία του Imperial College London, του Εθνικού Σχεδίου για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων στην Ελλάδα, με επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ελλήνων και ξένων επιστημόνων τους καθηγητές Ηλία Μόσιαλο και Βασίλη Παπαλόη. Σήμερα, η μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο για τις Μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας παραδίδεται στην Πολιτεία και το επόμενο βήμα είναι να αποτελέσει νόμο του Κράτους. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο επιστημονικό πόνημα παγκοσμίως, μια εξαιρετική και άρτια μελέτη, που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Η δραματική κατάσταση σήμερα

Στην Ευρώπη, κάθε 9 λεπτά προστίθεται ένας νέος ασθενής στις εθνικές λίστες για μεταμόσχευση. Παράλληλα, κάθε χρόνο 6.500 άνθρωποι αποβιώνουν περιμένοντας στη λίστα αναμονής.

Στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι εξίσου απελπιστικά:

Περισσότεροι από 1.300 συνάνθρωποί μας βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

11.500 νεφροπαθείς στη χώρα μας υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Το 25% από αυτούς θα αποβιώσει τον 1ο χρόνο.

8,8 χρόνια είναι ο μέσος όρος αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στις μεταμοσχεύσεις στην Ευρώπη.

Πολλές ζωές χάνονται κάθε χρόνο: συγγενείς, φίλοι, οικεία μας πρόσωπα.

Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων:

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Αρχή και αναπτύσσεται πανελλαδικά.

Ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών.

Ειδική αποζημίωση για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων σε κάθε νοσοκομείο με ΜΕΘ.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση των Συντονιστών κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων για την παρακολούθηση των ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Με αυτό τον τρόπο, ο ασθενής έρχεται στο επίκεντρο της φροντίδας, ενώ παράλληλα οικοδομείται η εμπιστοσύνη του στο Σύστημα Υγείας των Μεταμοσχεύσεων.





