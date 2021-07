Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθώσεις από τους ιδιοκτήτες

Παράλληλα θα μπορούν να υποβάλλουν και αρχικές δηλώσεις, όσοι δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020

Άνοιξε στο myTAXISnet η πλατφόρμα για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων από τους εκμισθωτές ή/και υπεκμισθωτές ακινήτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού που είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έτσι, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, από τις 5/7 έως τις 20/7/2021:

·Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας , για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη διευκόλυνση όσων έχουν υποβάλει ήδη Δηλώσεις COVID, η ΑΑΔΕ θα τους αποστείλει σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.

·οι υπεκμισθωτές καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Επίσης, με σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, επεκτείνεται έως την 20η Ιουλίου 2021 η προθεσμία δήλωσης της λύσης των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που είχαν λυθεί μέχρι την 12/6/2020.

Εξάλλου, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια για το έτος 2020, με την Εγκύκλιο Ε. 2136 /2021 γίνεται δεκτό ότι στο έντυπο Ε2 δύνανται να συμπληρώνουν μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση και της στήλης του μηνιαίου μισθώματος.

