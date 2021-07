Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: εκατοντάδες πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες “κρύβονταν” σε... βαλίτσες!

Τους έπιασαν στα «πράσα» με εκατοντάδες πλστά διαβατήρια και ταυτότητες.

Δυο βαλίτσες με πλαστά διαβατήρια, άδειες διαμονής και δελτία αιτούντων ασύλου εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς που όπως όλα δείχνουν είναι μέλη κυκλωμάτων πλαστογράφων.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 1ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζή στην οδό Αχαρνών και να κρατούν έκαστος από μία ταξιδιωτική τσάντα. Στη θέα των αστυνομικών απέρριψαν τις βαλίτσες και προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και διαπίστωσαν ότι οι δύο βαλίτσες περιείχαν πλήθος ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων καθώς και υλικά για κατάρτιση πλαστών εγγράφων.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχημάτισε σε βάρος τους δικογραφία για πλαστογραφία κατά συναυτουργία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Αναλυτικά στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -707- διαβατήρια διαφόρων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας

• -340- δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας

• -18- Ελληνικά δελτία ταυτότητας, για -6- εκ των οποίων είχε δηλωθεί κλοπή

• -57- άδειες διαμονής διαφόρων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας

• -36- άδειες ικανότητας οδήγησης διαφόρων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας

• -15- δελτία αιτούντος διεθνή προστασία,

• -7- τραπεζικές κάρτες

• πρώτες ύλες για την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

