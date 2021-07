Παράξενα

Ένα τεϊοποτείο διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα!

Στόχος είναι η ανάδειξη της καινοτόμου δημιουργικότητας της Ιαπωνίας στον τομέα της τέχνης και αρχιτεκτονικής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Pavilion Tokyo 2021», ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Terunobu Fujimori εγκατέστησε το τεϊοποτείο «Goan»: ευρισκόμενη μπροστά στο νέο Ολυμπιακό Στάδιο της ιαπωνικής πρωτεύουσας η περίεργη πυραμιδόσχημη δομή, με καλυμμένους με χλόη τοίχους και το πάνω μέρος από ξύλο κέδρου, θα παραμείνει εκεί έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Για να φτάσουν στο τεϊοποτείο στο πάνω μέρος, οι επισκέπτες πρέπει να εισέλθουν στο δωμάτιο αναμονής στον πρώτο όροφο και, στη συνέχεια, να ανεβούν τη σκάλα που οδηγεί επάνω. Η σκάλα είναι μια επανερμηνεία του «nijiriguchi», της μικροσκοπικής εισόδου στα παραδοσιακά ιαπωνικά τεϊοποτεία στην οποία μπαίνεις μπουσουλώντας. Από τον δεύτερο όροφο, οι επισκέπτες του «Goan» μπορούν από το μεγάλο παράθυρο να απολαμβάνουν θέα του Ολυμπιακού Σταδίου που σχεδίασε ο παγκοσμίου φήμης Kengo Kuma.

To «Goan» υλοποιήθηκε με τη βοήθεια προπτυχιακών σπουδαστών του Εργαστηρίου Ouchida. Σοβάτισαν το ταβάνι και ανέλαβαν την επεξεργασία yakisugi του ξύλου από κέδρο (πρόκειται για παραδοσιακή ιαπωνική μέθοδο επένδυσης με καμένο ξύλο, η οποία προστατεύει το ξύλο και το καθιστά πυρίμαχο).

Το τεϊοποτείο του Fujimori είναι ένα από τα οκτώ περίπτερα που έχουν προγραμματιστεί να εγκατασταθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Pavilion Tokyo 2021», στόχος της οποίας είναι η ανάδειξη της καινοτόμου και προοδευτικής δημιουργικότητας της Ιαπωνίας στον τομέα της τέχνης και αρχιτεκτονικής.

