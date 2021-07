Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αρκουμανέας: τετραψήφια τα κρούσματα της Τρίτης

Πόσος θα είναι ο ελάχιστος αριθμός των νέων μολύνσεων σήμερα. Πόσο έχει μειωθεί ο ηλικιακός μέσος όρος των κρουσμάτων. “Πονοκέφαλος” οι εστίες μετάδοσης στα κέντρα διασκέδασης. Μεγάλη αύξηση στο ιικό φορτίο δείχνουν τα λύματα.

Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων εδώ και δέκα ημέρες έχει αυξητική τάση και σήμερα θα ανακοινωθούν περισσότερα από 1.500 κρούσματα δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας. Σημείωσε πάντως ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Ανέφερε ότι ο ηλικιακός μέσος όρος των κρουσμάτων έχει πέσει στα 27 έτη.

Ακόμη, επεσήμανε ότι ότι πάνω από 50% των κρουσμάτων σε νέους κάτω των 30 ετών προέρχεται από νυχτερινή διασκέδαση.

Θωμαΐδης: Υγειονομική βόμβα τα κέντρα διασκέδασης - Αύξηση 60% του ιικού φορτίου στα λύματα

Νωρίτερα, τον κίνδυνο «αναζωπύρωσης» της πανδημίας και το γεγονός ότι απέχει το τείχος ανοσίας είχε επισημάνει ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ. Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Θωμαΐδης τόνισε: «Η πανδημία είναι εδώ δυστυχώς. Την προηγούμενη εβδομάδα καταγράψαμε στα λύματα μια αύξηση 60%. Ξεκίνησε την Τετάρτη και κορυφώθηκε το Σάββατο που είχαμε το μεγαλύτερο ιικό φορτίο, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα κρούσματα». Όπως είπε ο κ. Θωμαΐδης, η αύξηση των κρουσμάτων είναι αποτέλεσμα της πανδημίας στην Ευρώπη. «Το περιμέναμε ότι θα ερχόταν και σε εμάς, αλλά όχι τόσο σύντομα».





Σύμφωνα με τα όσα είπε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, «θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να περιοριστεί η αύξηση των κρουσμάτων, καθότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. πρέπει να αναλογιστούμε τι θα συμβεί από Σεπτέμβριο και κυρίως τι θα απογίνουν τα παιδιά στα σχολεία. «Αυτό πρέπει να το τονίσει κάποιος από τώρα γιατί η επίδραση της κατάστασης στην ψυχική υγεία των παιδιών και των φοιτητών είναι δραματική. Δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έναν χρόνο με κλειστά σχολεία, πανεπιστήμια και τηλεκπαίδευση».

Σχολιάζοντας το θέμα του προαιρετικού εμβολιασμού των εφήβων ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας τόνισε: «Υπάρχει αρκετή εμπειρία πλέον στην Αμερική ότι δεν υπήρχαν κάποιες παρενέργειες σε αυτές τις ηλικίες. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, άνω των 18 ετών, να εμβολιαστεί. Ειδικά στις ηλικίες άνω των 60 έχουμε ένα κενό» και όπως προειδοποίησε: «Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτή την στιγμή, αν συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση, χωρίς να ληφθούν μέτρα σε εσωτερικούς χώρους, θα έχουμε αύξηση των αριθμών».

Μετάλλαξη «Δέλτα»: Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μελετούν οι ερευνητές στο ΕΚΠΑ, η μετάλλαξη Δέλτα θα φτάσει στο 50% των κρουσμάτων εντός του Αυγούστου, ενώ τον Σεπτέμβριο ότι θα επικρατήσει και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Θωμαΐδης «ο μόνος τρόπος για να ανασχέσουμε τη διάδοση είναι να εμβολιαστούμε και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ανοσίας, που είναι το 70%, τον Σεπτέμβριο. Αυτή την στιγμή είμαστε περίπου στο 45%».





Σχολιάζοντας βίντεο της εκπομπής με κατάμεστα κέντρα διασκέδασης ο κ. Θωμαϊδης επισήμανε ότι «τα υγειονομικά μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα. Οι εικόνες από τα μαγαζια, που δείξατε πριν, είναι απαράδεκτες. Να αναλογιστούν ότι αυτό που συμβαίνει είναι υγειονομική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σε εσωτερικούς χώρους. Πώς είναι δυνατόν σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ισχύει σε συναυλίες, όπου έχουν ληφθεί άλλα μέτρα. Δεν στέκει πουθενά».