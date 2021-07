Οικονομία

“myAuto” – “Audit-Car”: e-φακέλωμα για απλήρωτα τέλη και ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Με ένα κλικ οι Αρχές θα μαθαίνουν τα πάντα για όλα τα αυτοκίνητα.

Ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα αυτοκίνητα στήνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση δημιουργούνται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες «myAuto» και «Audit-Car», τις οποίες αναπτύσσει, διαχειρίζεται και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), όπου θα καταχωρούνται πληροφορίες για όλα τα οχήματα ανεξάρτητα εάν κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους ή έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Με βάση τις πληροφορίες που θα αντλούνται από το νέο ηλεκτρονικό αρχείο, οι Αρχές θα γνωρίζουν ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν ενώ έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας ή είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν πληρωθεί από τους κατόχους τους τα τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο θα αποτελεί εργαλείο για τους αστυνομικούς που διενεργούν ελέγχους στους δρόμους σε διερχόμενα οχήματα αλλά και για τους φοροελεγκτές της ΑΑΔΕ που πραγματοποιούν διασταυρώσεις.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

την ημερομηνία έκδοσης και ανάκτησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,

την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,

την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,

το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,

τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,

τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,

τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και

την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

Οι ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

