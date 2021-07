Παράξενα

Σκύλοι απορρίφθηκαν από την αστυνομία επειδή... δεν δαγκώνουν!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι 54 σκύλοι απορρίφθηκαν από πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κάνουν δημοπρασία για να βρουν νέα στέγη.

Αστυνομική ακαδημία στην Κίνα ανακοίνωσε ότι διοργανώνει δημοπρασία για να βρει νέα στέγη σε 54 σκύλους που απορρίφθηκαν από πρόγραμμα εκπαίδευσης, επειδή είναι πολύ ήρεμοι και ήπιοι για καριέρα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η Σχολή Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας ανακοίνωσε ότι οι σκύλοι, κυρίως γερμανικοί ποιμενικοί, υβριδικοί ολλανδικοί ποιμενικοί και βελγικοί ποιμενικοί θα παρουσιαστούν σε δημοπρασία στις 7 Ιουλίου.

Η Σχολή ανακοίνωσε ότι οι σκύλοι απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης της αστυνομίας για διάφορους λόγους, όπως συνεσταλμένες προσωπικότητες, σωματική αδυναμία, αποτυχία να ακολουθήσουν τις οδηγίες και άρνηση να δαγκώνουν, όταν λαμβάνουν εντολές.

Κάθε σκύλος θα αποκτήσει στέγη, αν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 30 δολάρια με τις προσφορές να αυξάνονται κατά 7,7 δολάρια μέχρι τη λήξη της δημοπρασίας.

Η Σχολή διευκρινίζει ότι οι αγοραστές πρέπει να υπογράψουν μια συμφωνία για να ακολουθήσουν τους κυβερνητικούς κανονισμούς για τη σωστή φροντίδα των σκύλων, τους οποίους οι νέοι ιδιοκτήτες απαγορεύεται να μεταπωλήσουν ή να τους βρουν αλλού στέγη.

Ειδήσεις σήμερα

Παυλάκης για μετάλλαξη Δέλτα: Ζήτημα χρόνου να επικρατήσει στην Ελλάδα (βίντεο)

Πλαστά διαβατήρια με... δέμα από Κυψέλη σε Αγγλία

Ο Μπουρούσης “κρέμασε” τα παπούτσια του