Πολιτική

EE για Κυπριακό: μη αποδεκτή η λύση των δύο Κρατών

Τι είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στα Κατεχόμενα.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την πάγια θέση της ΕΕ ότι δεν θα δεχθεί ποτέ λύση δύο κρατών για την Κύπρο, επανέλαβε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με αφορμή την έναρξη της Σλοβενικής Προεδρίας της ΕΕ.

Ερωτηθείσα για την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στα κατεχόμενα, η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι έχει μιλήσει προσφάτως τηλεφωνικά με τον Τούρκο Πρόεδρο και του μετέφερε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για την επίσκεψη αυτή.

«Του μετέφερα ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της επίσκεψης και πως είναι απόλυτα σαφές ότι η ΕΕ δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί οτιδήποτε παραπέμπει στην πρόταση για τη λύση δύο κρατών», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά τη θέση και τη στάση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα.

Νέες προκλήσεις απο τον Τατάρ

Εν τω μεταξύ, ο Ερσίν Τατάρ δήλσε ότι τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την λύση, προσθέτοντας ότι δεν τίθεται θέμα η τ/κ πλευρά να κάνει πίσω ή να εγκαταλείψει την πρότασή της για την επίλυση του Κυπριακού.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης, που ολοκλήρωσε χθες την περιοδεία του στην Τουρκία, έδωσε χθες διάλεξη στο πανεπιστήμιο Φιράτ στο Ελαζίγ με τίτλο, «Ο αγώνας των Τ/κ από το παρελθόν μέχρι σήμερα». Όπως είπε, οι Τ/κ δεν θα υποκύψουν σε κανέναν και δεν θα τεθούν υπό την διοίκηση κανενός.

Ο κ. Τατάρ μίλησε για την ιστορία των Τ/κ από το 1571 που κατακτήθηκε η Κύπρος από τους Οθωμανούς και χαρακτήρισε «άδικο» το ψήφισμά του ΣΑ της 4ης Μάριου 1974 λέγοντας πως ήταν μια πολιτική απόφαση με την οποία οι Ε/κ αναγνωρίστηκαν ως η μόνη νόμιμη εξουσία της ΚΔ που μετατράπηκε σε «ε/κ κράτος», κατά την έκφρασή του. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία συνεχίζει να παίζει με τον χρόνο για να γονατίσει τον τ/κ «λαό», πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ, συνέχισε, που αποτελεί τον πυρήνα των παραμέτρων του ΟΗΕ, εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια λύση. «Όσο αυτό δεν εξαλείφεται, οι Ε/κ δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσουν σε μια δίκαιη και μόνιμη συμφωνία».

Αφού έγινε κατανοητό ότι μια συμφωνία που να βασίζεται σε ομοσπονδιακή βάση δεν θα ήταν δυνατή, είπε ο κ. Τατάρ υπέβαλε μια πρόταση λύσης που βασίζεται στην ύπαρξη δύο κυρίαρχων ίσων κρατών, που υποστηρίζονται και από την Τουρκία.

«Ενώ παρουσιάζαμε την πρότασή μας για μια λύση που θα ωφελούσε την Κύπρο και την περιοχή, γνωρίζαμε επίσης ότι θα συνέβαλλε σημαντικά στην ειρήνη και ότι ο διάλογος πρέπει να παραμείνει ανοιχτή χωρίς να καταφεύγουμε σε όπλα και βία. Αλλά πάλι, όπως πάντα, συναντήσαμε την αρνητική στάση και την αμετάβλητη νοοτροπία της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Κατά τον Τ/κ ηγέτη, η ε/κ πλευρά προσφύγει σε προβοκατόρικες ενέργειες και δεν αποφεύγει ενέργειες και δηλώσεις που δημιουργούν ένταση. Επανέλαβε ότι κατά άδικο τρόπο και μονομερή, η ΕΕ έκανε μέλος της μόνο τους Ε/κ.

Είναι υπέρ μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στην Κύπρο, συνέχισε ο κ. Τατάρ, ωστόσο για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι πραγματικότητες και πρωτίστως ότι η λύση πρέπει να βασίζεται σε δύο κράτη. «Βιώσιμη και ρεαλιστική είναι η διζωνικότητα και μια λύση είναι εφικτή μόνο στη βάση της κυριαρχικής ισότητας».

Η νοοτροπία της ε/κ πλευράς ότι είναι η κυρίαρχη, δεν άλλαξε ούτε πριν ούτε μετά την άτυπη συνάντηση στην Γενεύη, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ προσθέτοντας ότι οι Ε/κ ζητούν κατάργηση των εγγυήσεων της Τουρκίας, απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων και επιστροφή του Βαρωσίου. Αυτή τη στάση συνεχίζει η ε/κ πλευρά, δήλωσε κάνοντας λόγο σε δίδυμο Ελλήνων – Ε/κ.

Ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία και ο τ/κ «λαός» είναι όπως «το νύχι με το κρέας» και πως «κανείς δεν έχει την δύναμη να μας χωρίσει, να μας απομακρύνει από την μητέρα πατρίδα Τουρκία».

