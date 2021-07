Πολιτική

Παιδεία: 11700 μονιμες προσλήψεις εξήγγειλε η Κεραμέως

Τι αναφέρει η Υπ. Παιδείας για το μόνιμο προσωπικό στην γενική Εκπαίδευση.

«11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση για φέτος», ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου.

Όλοι οι διορισμοί, «που είναι οι πρώτοι μετά από δώδεκα χρόνια, θα πραγματοποιηθούν τώρα το καλοκαίρι και είναι υπερδιπλάσιοι από τους 5.250 για τους οποίους είχαμε δεσμευθεί για φέτος», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

Προσθέτει, ότι «σε άριστη συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, προχωρούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών των σχολείων σε ανθρώπινο δυναμικό, που ως σήμερα καλύπτονταν από αναπληρωτές». Πέρυσι, πρόσθεσε η κ. Κεραμέως, έγιναν 4.500 μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή μέσω ΑΣΕΠ, «που δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν».

Η κ. Κεραμέως καταλήγει, «με διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, επενδύουμε στο πολυτιμότερο κεφάλαιο της εκπαίδευσης, το ανθρώπινο δυναμικό μας».

Αντιδράσεις απο την αντιπολίτευση

Σε δήλωση του Τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Φίλη, αναφέρεται «Με καθυστέρηση πλέον του ενός χρόνου, η κυβέρνηση εξήγγειλε το διορισμό εκπαιδευτικών, με τα χρήματα που είχε εξασφαλίσει και το σύστημα επιλογής που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι μαζικοί διορισμοί είναι απαραίτητοι, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που οι αναπληρωτές έχουν φτάσει το 27% του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, έναντι 5% στην Ευρώπη. Η κυβερνητική πολιτική την εποχή της πανδημίας έχει επιδεινώσει την κατάσταση στην εκπαίδευση και έχει εκτοξεύσει τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι επείγουσα ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια το Σεπτέμβριο με υγειονομική ασφάλεια μετά από 18 μήνες ασυγχώρητης ολιγωρίας και καθυστερήσεων, που αποτελεί αρνητικό ευρωπαϊκό ρεκόρ. Όταν σ’ ολόκληρο τον κόσμο συζητούν για τα τεράστια μαθησιακά κενά και το πλήθος των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που έχουν προκληθεί στα παιδιά από την πανδημία, η κυβέρνηση υπονομεύει το δημόσιο σχολείο, αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς με αυταρχισμό και κάνει τη ζωή στους μαθητές πιο δύσκολη, με αλλεπάλληλους εκπαιδευτικούς φραγμούς. Όπως το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που θα αποκλείσει από αυτά χιλιάδες αποφοίτους Λυκείου. Χρειαζόμαστε μικρότερες τάξεις, αναδιάρθρωση και μείωση της ύλης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για την ενίσχυση της δια ζώσης εκπαίδευσης και δημοκρατική οργάνωση της σχολικής ζωής. Για ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας, όχι ανταγωνισμού και διακρίσεων».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του, «τη στιγμή που η σχολική χρονιά τελείωσε με 60.000 κενά εκπαιδευτικών, η κυβέρνηση διαφημίζει διορισμούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι εργάζονται εδώ και χρόνια στην εκπαίδευση “αναπληρώνοντας” ουσιαστικά τον εαυτό τους. Η κατάσταση στην εκπαίδευση, ειδικά σε συνθήκες εξέλιξης της πανδημίας, θα είναι δύσκολη και ουσιαστικά μη διαχειρίσιμη, πολύ δε περισσότερο που προστίθεται ένα νομοσχέδιο για σχολεία πολλών ταχυτήτων, τα οποία θα αναζητούν πόρους ώστε να καλύπτουν τα στοιχειώδη και αυτονόητα. Άρα, το επείγον είναι να καλυφτούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους».

