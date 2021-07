Πολιτισμός

Ραφαέλα Καρά: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Οι τελευταίες της επιθυμίες

Σε λαϊκό προσκύνημα θα εκτεθεί η σορός της Ραφαέλα Καρά. Πότε θα γίνει η κηδεία.

Η σορός της Ραφαέλα Καρά πρόκειται να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη στο δημαρχιακό μέγαρο της Ρώμης, το Καπιτώλιο.

Αύριο, Τετάρτη, το απόγευμα, η σορός θα μεταφερθεί από το σπίτι της μεγάλης καλλιτέχνιδας μέχρι το δημαρχείο της Αιώνιας Πόλης. Ενδιάμεσα, η πομπή θα σταματήσει μπροστά στα κεντρικά στούντιο, σε ένα θέατρο και στα γραφεία της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Σε όλες τις στάσεις θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για να τιμηθεί η γυναίκα αυτή, η οποία ταύτισε σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της με την ταυτότητα και την εξέλιξη της Rai.

Η κηδεία της διεθνούς φήμης Ιταλίδας τραγουδίστριας και τηλεπαρουσιάστριας θα τελεσθεί την Παρασκευή το μεσημέρι στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ιν 'Αρα Τσέλι, στην Πλατεία Βενέτσια της Αιώνιας Πόλης.

Η Ραφαέλα Καρά, εκφράζοντας τις τελευταίες της επιθυμίες, είχε ζητήσει ένα απλό φέρετρο από ακατέργαστο ξύλο και μετά την κηδεία η σορός της να αποτεφρωθεί.

