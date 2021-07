Κοινωνία

Εντοπίστηκε η 17χρονη Αμάντα: Την εξέδιδε σωματέμπορος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύκλωμα σωματεμπορίας βρισκόταν πίσω από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 17χρονης. Η «ροζ» αγγελία και ο εντοπισμός από τους αστυνομικούς.



Αίσιο τέλος δόθηκε στην αγωνία για την τύχη της 17χρονης Αμάντας, η οποία εντοπίστηκε από τις αρχές. Ωστόσο, η υπόθεση της εξαφάνισής της εξιχνίασε ολόκληρο κύκλωμα σωματεμπορίας, ενώ για το συμβάν είχε εκδώσει ανακοίνωση το Χαμόγελο του Παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, το μυστήριο με τη 17χρονη Αμάντα, που είχε εξαφανιστεί στις 3 Ιουνίου του 2021 από την περιοχή του Χαϊδαρίου λύθηκε με δυσάρεστες αποκαλύψεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πίσω από την εξαφάνισή της, κρυβόταν κύκλωμα σωματεμπορίας.

Πληροφορίες θέλουν το κορίτσι να εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε άντρα αλβανικής καταγωγής, που φέρεται να άρπαξε και να εξέδιδε τη 17χρονη.

Πληροφορίες του newsbomb.gr αναφέρουν ότι είχε φτάσει στο σημείο να βάλει «ροζ» αγγελία σε ιστοσελίδα με φωτογραφία της 17χρονης. Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία για τη συγκεκριμένη αγγελία, προσποιήθηκαν τους πελάτες και έφτασαν στη σύλληψη του σωματέμπορου.

Η ανήλικη βρίσκεται πλέον μαζί με ψυχολόγο που την βοηθάει να ξεπεράσει το σοκ, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο χώρο όπου κρατούνταν η Αμάντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ραφαέλα Καρά: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Οι τελευταίες της επιθυμίες

“myAuto” – “Audit-Car”: e-φακέλωμα για απλήρωτα τέλη και ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Η εικόνα της καταστροφής από δορυφόρο