Εμβόλιο AstraZeneca - Eric Clapton: Δεν μπορώ να αγγίξω την κιθάρα

Οδυνηρές οι παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca στον Eric Clapton.

Τέλος στην πολύχρονη καριέρα του Eric Clapton φαίνεται πως έβαλε το εμβόλιο AstraZeneca. Ο 76χρονος καλλιτέχνης, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ροκ και βιρτουόζους κιθαρίστες των τελευταίων 40 ετών, δεν είναι σε θέση να παίξει πλέον κιθάρα, εξαιτίας παρενέργειας μετά την ολοκλήρωση τoυ εμβολιασμού του με AstraZeneca. Τον τελευταίο καιρό υπέφερε από νευροπάθεια που του προκαλούσε πόνους, η οποία επιδεινώθηκε μετά τον εμβολιασμό του.

Τη μεγάλη προσωπική ζημιά, σε όλα τα επίπεδα, που του προκάλεσε ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 περιγράφει σε συνέντευξή του ο Eric Clapton.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αρχικά πίστεψε τις συστάσεις των ειδικών και έκανε το εμβόλιο της Astra Zeneca, διότι ήταν «παραδοσιακό» και το παρασκεύασε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ακολούθησαν σοβαρές παρενέργειες (πυρετός και έντονοι πόνοι) που κράτησαν για μία εβδομάδα.

Το χειρότερο, όμως, ακολούθησε μετά τη δεύτερη δόση. Ο διάσημος μουσικός ταλαιπωρείται από φριχτούς πόνους, ενώ του έχει παρουσιαστεί και σοβαρό πρόβλημα στα χέρια: Όταν αγγίζει ένα αντικείμενο, το οποίο είναι είτε κρύο είτε ζεστό, νιώθει τρομερό κάψιμο στα χέρια, με αποτέλεσμα να πρέπει να χρησιμοποιήσει... πετσέτες για να πιάσει κάποια αντικείμενα!

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να πιάσει και το "εργαλείο" που ανέδειξε το ταλέντο του: Την κιθάρα του. Πλέον, στα 76 του χρόνια, κι ενώ προετοιμαζόταν για νέες δημιουργίες μαζί με άλλους μουσικούς, τα έχει παρατήσει όλα.

«Έχω πράγματα να κάνω, να γράψω μουσική, αλλά δεν μπορώ να αγγίξω την κιθάρα. Όταν την αφήνω κάτω, μένει εκεί μέχρι να πάω στο κρεβάτι και παίρνω χάπια γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ από τον πόνο. Αυτός δεν είναι τρόπος για να ζεις» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Eric Clapton εκφράζει το παράπονό του ότι δέχεται ακόμα και bullying όταν αναφέρει τις απόψεις του για το lockdown ή τις ενστάσεις του για τα εμβόλια παρότι έχει αυτή την προσωπική πολύ άσχημη εμπειρία.

Και καταλήγει στη συνέντευξή του:

«Ήταν στο "1984" (σ.σ. του Όργουελ) που αναφερόταν όλο αυτό. Κάτι που έθιξε ήταν το πώς μπορείς να έχεις τον έλεγχο της σκέψης των ανθρώπων και είπε «φόβος». Απάντησε όμως: "Όχι φόβος. Το να τους κάνεις να υποφέρουν. Έτσι μπορείς να έχεις τον έλεγχο της σκέψης". Και εδώ φτάσαμε.

Είναι ψυχολογικό βασανιστήριο, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Όταν πιαστείς στην παγίδα, μπορείς να πιστέψεις ότι αυτό που σου λέει η καρδιά σου είναι το σωστό; Αν πηγαίνεις ενάντια στο "αφήγημα". Μπορώ να πω πώς νιώθω στην οικογένειά μου; Δεν μπορώ να παίζω μόνο για τους εμβολιασμένους»...





