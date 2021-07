Κόσμος

Λουξεμβούργο: Τρένο έκοψε στα δυο ΙΧ που “κόλλησε” στις ράγες (βίντεο)

Από θαύμα σώθηκε μια οδηγός αυτοκινήτου στο Λουξεμβούργο, η οποία παραβίασε τις κατεβασμένες μπάρες σε διάβαση τρένου, με αποτέλεσμα να παρασύρει το ΙΧ ο συρμός που περνούσε εκείνη την στιγμή.

Σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα φαίνεται η οδηγός του αυτοκινήτου λίγο πριν την σύγκρουση με το τρένο να εγκαταλείπει το ΙΧ της, το οποίο φένεται να "κόλλησε" πάνω στις ράγες.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε διάβαση τρένου στο Μπάρτρινγκεν, με αποτέλεσμα να υπάρξει για λίγο διακοπή στα δρομολόγια των συρμών, μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν τα όχημα από την διάβαση.



Σύμφωνα με την Αστυνομία το τρένο προερχόταν από το Άρλον και μετέφερε 35 επιβάτες. Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για το πως έγινε το ατύχημα.

