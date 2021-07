Life

Κατάθλιψη: Οι Έλληνες της showbiz που την νίκησαν και μίλησαν ανοιχτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μάχη που έδωσαν και τα συγκλονιστικά τους λόγια

Πόσο συνδυάζονται οι έννοιες «διάσημοι» και «κατάθλιψη»; Πόσο συχνό είναι οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι διάσημοι να είναι πρόσωπα με κατάθλιψη, παρά την λάμψη του επαγγέλματός τους ή να είναι άνθρωποι που πέρασαν κατάθλιψη, αναγνώρισαν τα συμπτώματα και τις αιτίες που προκαλούν κατάθλιψη και τελικά βγήκαν πιο δυνατοί; Η απάντηση ακολουθεί στις παρακάτω γραμμές όπου θα δεις ποιοι είναι οι διάσημοι Έλληνες που νίκησαν το "τέρας" της κατάθλιψης και μίλησαν ανοιχτά για την περιπέτειά τους είτε με την επιλόχειο κατάθλιψη είτε με κάποια άλλη μορφή κατάθλιψης.

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου είναι αναμφίβολα μια από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες τραγουδίστριες! Το δικό μας «νούμερο 1» όμως, έχει περάσει κατάθλιψη παλαιότερα και δεν έχει διστάσει να αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις της, στην σκοτεινή αυτή περίοδο της ζωής της. «Ένιωθα τεράστια μοναξιά παλιά. Δεν μπορούσε να καταλάβει κάποιος ότι όταν κατέβαινα από τη σκηνή και ότι μέχρι να πέσω για ύπνο ουσιαστικά περνούσα μία κατάθλιψη. Κατάφερα τα τελευταία χρόνια να κάνω τη μοναξιά μου μοναχικότητα», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Όταν έχασα τον πατέρα μου αναθεώρησα τη ζωή μου. Πήρα αρκετή κατηφόρα στην ψυχολογία μου τότε κι εκεί κατάλαβα πόσο εύθραυστη είμαι και πόσο ψεύτικα είναι όλα, γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, η Ελενα Παπαρίζου.

Μαρία Κορινθίου

Είναι χυμώδης, εκρηκτική και για χρόνια την ακολουθούσε ο τίτλος «Ελληνίδα Μόνικα Μπελούτσι». 'Οσοι την γνωρίζουν καλά ωστόσο, λένε πως είναι αρκετά ευαίσθητη, όπως άλλωστε και όλοι όσοι πέρασαν κάποτε κατάθλιψη, είτε είναι διάσημοι είναι όχι. Η ίδια, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη, λίγο μετά την γέννηση της κόρης της.

Όπως έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις της η Μαρία Κορινθίου, υπήρχαν φορές που πίστευε πως η ζωή της είχε τελειώσει μιας και της έφταιγαν όλα κι έκλαιγε συνεχώς.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Φώκια επιτέθηκε σε λουόμενο! (εικόνες)

Ολλανδία: Πυροβόλησαν δημοσιογράφο στο κεφάλι

Χαλκίδα: Απίστευτες εικόνες συνωστισμού σε νυχτερινά μαγαζιά