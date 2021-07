Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 1797 νέα κρούσματα την Τρίτη

Πόσοι ασθενείς υπέκυψαν σε επιπλοκές της COVID-19 το τελευταίο 24ωρο. Πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Έκρηξη κρουσμάτων σημειώθηκε την Τρίτη σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ, με αποτέλεσμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρησης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς να προχωρήσει σε έκτακτη ενημέρωση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τρίτης, αναφέρονται τα εξής:

"Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.797, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 429.144 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 125 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.446 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.754 θάνατοι.

Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 168 (68.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 88.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.709 ασθενείς.



Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 48 (ημερήσια μεταβολή -18.64%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 41 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)."

Όσαν αφορά στην γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική εντοπίστηκαν 1026 νέα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν 98 νέα κρούσματα, στο Ηράκλειο 72 στην Θεσσαλονίκη 62, στην Μαγνησία 45 και στην Λάρισα 43.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ "την εβδομάδα 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 21-27 Ιουνίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα τριών από τις έντεκα (3/11) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων. Αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στο Ρέθυμνο (+47%), στην Περιφέρεια Αττικής (+65%) και στο Ηράκλειο (+171%)."

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

