Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε την Τρίτη ο αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα, ασθενών που υπέκυψαν σε επιπλοκές της COVID-19, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των διασωληνωμένων ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 1.797 νέα κρούσματα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσαν αφορά στην γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική εντοπίστηκαν 1026 νέα. Η αύξηση αυτή πιθανόν να οφείλεται και στην διενέργεια πολλών rapid test και PCR από τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι για να ταξιδέψουν σε νησιά υποχρεούνται να κάνουν τεστ.





Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν 98 νέα κρούσματα, στο Ηράκλειο 72 στην Θεσσαλονίκη 62, στην Μαγνησία 45 και στην Λάρισα 43.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ "την εβδομάδα 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 21-27 Ιουνίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα τριών από τις έντεκα (3/11) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων. Αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στο Ρέθυμνο (+47%), στην Περιφέρεια Αττικής (+65%) και στο Ηράκλειο (+171%)."

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα