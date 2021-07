Πολιτισμός

SOUNDIS.GR: 1η θέση το podcast “Εναλλάξ” στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τo 1o βραβείο στο podcast «Εναλλάξ» του SOUNDIS.GR, της 1ης διαδικτυακής πλατφόρμας στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε ηχητικό περιεχόμενο από τον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ!

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε υβριδικά με online προβολές, και είναι το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ευρώπη που παρουσιάζει διαγωνιστικό τμήμα podcast.

Το 1ο βραβείο podcast, κέρδισε το podcast «Εναλλάξ» του SOUNDIS.GR, από τις δημιουργούς Δανάη Δημοπούλου και Ελπινίκη Παπαδοπούλου για το επεισόδιο «Τι έκρυβε το χαμόγελο του Joker»

Περιγραφή επεισοδίου: Ο Τζόκερ δεν είναι απλά ένα μπαλαντέρ. Είναι ένας άσσος κρυμμένος στα μανίκια των κωμικών και εάν παίξεις σωστά μπορεί και να κληρωθείς νικητής. Ποιός ξέρει; Άλλωστε, όλα στην ζωή πάνε εναλλάξ…

Όμως τα ερωτηματικά εξακολουθούν να είναι πολλά: Πως σχετίζεται ο Βίκτωρ Ουγκώ με τον Μπάτμαν; Πόσο κακοί είναι οι αντιήρωες ; Μπορεί ένα χαμόγελο να κρύβει πολλά διαφορετικά συναισθήματα ; Τι μπορεί να συζήτησαν οι δημιουργοί του μυθικού ήρωα λίγο πριν του δώσουν ζωή μέσα από τα σκίτσα τους; Αυτά και άλλα πολλά σπεύσατε να τα ακούσετε στο επεισόδιο που κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο διαγωνισμό για podcast στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το σκεπτικό της επιτροπής για την βράβευση, όπως αναγράφεται στην επίσημη σελίδα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ήταν: “Ξεχωρίσαμε το συγκεκριμένο έργο καθώς πιστεύουμε ότι συγκεντρώνει αρετές και στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα άρτιο και πρωτότυπο podcast. Ανάμεσά τους η παραγωγική πληρότητα, η έρευνα, η καλλιτεχνική πρόθεση και αφηγηματική δομή, η πρωτοτυπία στο περιεχόμενο και στο ύφος, η ισορροπία ανάμεσα στη συναισθηματική διέγερση του ακροατή και στην ελευθερία επεξεργασίας της πληροφορίας”.

Ο Λευτέρης Χαρίτος, ένας εκ των τριών κριτών του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, λάτρης των podcast αλλά και από τους πρώτους δημιουργούς σειράς podcast στην Ελλάδα, μίλησε για την επιτυχία του «Εναλλάξ»: “Η φρεσκάδα του podcast «Εναλλάξ» ήταν αυτό που μας έκανε να το ξεχωρίσουμε, παράλληλα με το ότι ήταν καλοδουλεμένο και άρτιο τεχνικά. Τα δύο νέα αυτά κορίτσια αντιλαμβάνονται πλήρως την έννοια «podcast», κάτι που φανερώνει σπουδαίο μέλλον για τον χώρο αυτό στην χώρα μας”.

Οι δημιουργοί, Ελπινίκη Παπαδοπούλου και Δανάη Δημοπούλου δήλωσαν:

“Είναι υπέροχο να δημιουργείς κάτι από το μηδέν και τελικά αυτό να βρίσκει τον δρόμο του μέσα από μονοπάτια που δεν είχες καν φανταστεί. Είναι σαν να έχεις μια μαγική δύναμη – σαν αυτή που είχαν οι συνάδελφοι του Τζόκερ.”E.Π. “Από μικρή τρύπωνα κάτω από το τραπέζι και ανάμεσα σε ζεύγη ποδιών έφτιαχνα τις δικές μου ιστορίες. Το ίδιο κάναμε και τώρα. Κι ακόμη δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν η ιστορία που φτιάξαμε μοιάζει περισσότερο με μια ενήλικη αφήγηση ή με παιδική συνήθεια. Το σίγουρο είναι πως κατάφερε να γίνει Ιστορία.” Δ.Δ.

Ακούστε όλα τα επεισόδια podcast της σειράς ««Εναλλάξ» δωρεάν στο SOUNDIS, στο SPOTIFY & στο APPLE PODCASTS.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Λουξεμβούργο: Ο πρωθυπουργός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Εντοπίστηκε η 17χρονη Αμάντα: Την εξέδιδε σωματέμπορος

Ραφαέλα Καρά: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Οι τελευταίες της επιθυμίες