Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 16χρονη κόρη της

Δείτε τις φωτογραφίες από την ιταλική Vogue.

H Μόνικα Μπελούτσι με την κόρη της Ντέβα Κασέλ φωτογραφήθηκαν μαζί για την Ιταλική Vogue.

Αυτό είναι ένα μεγάλο επαγγελματικό βήμα για την 16χρονη Ντέβα, καθώς αποτελεί το πρώτο εξώφυλλο της για την Vogue.

Μάλιστα, το εν λόγω εξώφυλλο δημοσίευσε στο Instagram ο πατέρας της Ντέβα και πρώην σύζυγός της Μόνικας Μπελούτσι, Βενσάλ Κασέλ, γράφοντας: «οικογενειακή υπόθεση».

Σχετικά με τις λεπτομέρειες της φωτογράφισης, μητέρα και κόρη φόρεσαν μαύρα βελούδινα φορέματα του Οίκου Dolce & Gabbana και φωτογραφήθηκαν από τον κορυφαίο φωτογράφο, Paolo Roversi.

