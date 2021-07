Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - λύματα: το ιικό φορτίο αυξήθηκε έως 171%

Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην Αττική. Αναλυτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας.



Από τον ΕΟΔΥ, παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν "τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ".

Όπως σημειώνεται:

"Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές. Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η δειγματοληψία λόγω βλάβης των δειγματοληπτών και συνεπώς δεν μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα μέχρι την επιδιόρθωσή τους. Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την περίοδο 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου σε σχέση με την εβδομάδα 21-27 Ιουνίου 2021.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 21-27 Ιουνίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα τριών από τις έντεκα (3/11) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στο Ρέθυμνο (+47%), στην Περιφέρεια Αττικής (+65%) και στο Ηράκλειο (+171%).

Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο στο Βόλο (-1%) και στη Θεσσαλονίκη (+3%), ενώ πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στη Λάρισα (-36%) και στα Χανιά, όπου η μείωση όμως δεν είναι αξιολογήσιμη λόγω του χαμηλού ιικού φορτίου. Στην Πάτρα και στην Ξάνθη, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε πολύ χαμηλό και κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου. Στην Αλεξανδρούπολη και στα Ιωάννινα το ιικό φορτίο παρέμεινε χαμηλό αλλά ανιχνεύσιμο, δηλαδή τα επίπεδα ήταν πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου".

Όσαν αφορά στην γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική εντοπίστηκαν 1026 νέα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν 98 νέα κρούσματα, στο Ηράκλειο 72 στην Θεσσαλονίκη 62, στην Μαγνησία 45 και στην Λάρισα 43.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021, για ορισμένες περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, στην Περιφέρεια Αττικής, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα λύματα παρουσίασε αύξηση (+65%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 21-27/6/21.

Θεσσαλονίκη: Tην τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, στη Θεσσαλονίκη, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε σταθερό (+3%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 21-27/6/21. Την τελευταία εβδομάδα το ιικό φορτίο στην πόλη κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, παρατηρήθηκε μείωση (-36%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 21-27/6/21.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στο Βόλο παρέμεινε σταθερό (-1%) σε σχέση με την εβδομάδα 21-27/6/21.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, στο Ηράκλειο, ανακόπηκε η μείωση που καταγραφόταν τις τελευταίες εβδομάδες και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+171%) στην τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων, το οποίο ανέρχεται πλέον σε σχετικά μέτρια επίπεδα.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, στο Ρέθυμνο, ανακόπηκε η μείωση/σταθεροποίηση που καταγραφόταν τις τελευταίες εβδομάδες και παρατηρήθηκε αύξηση (+47%) στην τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων, το οποίο ανέρχεται πλέον σε σχετικά μέτρια επίπεδα.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του ιού στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης, σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21, στα Ιωάννινα, ανιχνεύτηκε ξανά ιικό φορτίο στα αστικά λύματα, παρότι υπήρξαν και αυτή την εβδομάδα κάποιες μετρήσεις με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Η ποσοτική σύγκριση με τα ευρήματα της προηγούμενης εβδομάδας δεν είναι δυνατή λόγω της μη ανίχνευσης τότε ιικού φορτίου.