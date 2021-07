Life

Αγγελική Ηλιάδη: Απαντά στις φήμες επανασύνδεσης με τον Σάββα Γκέντσογλου

Τι αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια για την σχέση της με τον Σάββα Γκέντσογλου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και την Μαίρη Αρώνη μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη επανασύνδεση με τον Σάββα Γκέντσογλου, αφού πρόσφατα η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους στο Instagram της κοινά στιγμιότυπα με τον πρώην αγαπημένο της και πατέρα του μικρότερου γιο της.

