Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: έκτακτη ενημέρωση για τα μέτρα (βίντεο)

Νέα δεδομένα για τα καταστήματα εστίασης ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Τι είπε για τους εμβολιασμούς και τα κρούσματα μεταξύ της νεολαίας.

Έκτακτη ενημέρωση για τα μέτρα και την τήρηση τους, έκανε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, μετά αό την «έκρηξη» των κρουσμάτων, που ανήλθαν την Τρίτη σε 1.797.

Οι ανακοινώσεις αφορούσαν κυρίως τον κλάδο της διασκέδασης και την παρουσία μόνο καθήμενων πελατών, με άμεση ισχύ και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες επιχειρηματίες.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε εκ νέου έκκληση σε πολίτες όλων των ηλικιών, κυρίως των νεαρότερων συμπολιτών μας, προκειμένου να εμβολιαστούν άμεσα

Όσαν αφορά στην γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική εντοπίστηκαν 1026 νέα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν 98 νέα κρούσματα, στο Ηράκλειο 72 στην Θεσσαλονίκη 62, στην Μαγνησία 45 και στην Λάρισα 43.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ "την εβδομάδα 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 21-27 Ιουνίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα τριών από τις έντεκα (3/11) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων. Αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στο Ρέθυμνο (+47%), στην Περιφέρεια Αττικής (+65%) και στο Ηράκλειο (+171%)."

