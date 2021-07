Οικονομία

Κέντρα διασκέδασης - Χαρδαλιάς: Μόνο με καθήμενους πελάτες, πρόστιμο από την 1η παράβαση

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά το άλμα των κρουσμάτων.

Σε έκτακτες ανακοινώσεις προχώρησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την «έκρηξη» των κρουσμάτων, που έφτασαν σήμερα τα 1.797, εκ των οποίων τα 1026 στην Αττική.

Με τη μετάλλαξη «Δέλτα» να έχει σημάνει συναγερμό και τη χώρα να βρίσκεται μια ανάσα από το τέταρτο κύμα της πανδημίας, ο κ. Χαρδαλιάς , ανακοίνωσε αυστηροποίηση στα πρωτόκολλα λειτουργίας κέντρων διασκέδασης.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 8 Ιουλίου όλοι οι χώροι εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας και με τους κανόνες που είχε ορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όσες επιχειρήσεις ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινής αναστολής δραστηριότητας, τόνισε επίσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων είναι στα 27 έτη και το 99% όσων καταλήγουν είναι ανεμβολίαστοι.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον Νίκο Χαρδαλιά:

«Καλησπέρα. Όπως έχουμε πει, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας παρακολουθούμε καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Τις τελευταίες ημέρες τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης και των επιδημιολογικών διερευνήσεων του ΕΟΔΥ προκαλούν ανησυχία και απαιτούν εγρήγορση από όλους μας.

Όπως γνωρίζετε, η μετάλλαξη Δ έχει εντοπιστεί και στη χώρα μας και είναι ζήτημα χρόνου να γίνει και εδώ όπως και σε άλλες χώρες η επικρατούσα μετάλλαξη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όσοι είναι ανεμβολίαστοι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν και να νοσήσουν σοβαρά. Θυμίζουμε ότι είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος του ιού και 60% πιο μεταδοτική από το βρετανικό στέλεχος. Ήδη από την περασμένη Δευτέρα 28 Ιουνίου βλέπουμε μια αλματώδη και ταχύτατη άνοδο των κρουσμάτων που σχεδόν έχουν τριπλασιαστεί.

Η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων από το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δείχνει ότι αυτά εντοπίζονται σε πολύ νεαρές ηλικίες και σχετίζονται κυρίως με δραστηριότητες διασκέδασης. Οι μεγάλοι χώροι των κέντρων διασκέδασης, τα κλαμπ και τα μπαρ εμφανίζονται ως οι βασικοί χώροι υπερμετάδοσης του ιού. Προς το παρόν η αύξηση αυτή δεν συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση νοσηλειών, ενώ οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι παραμένουν σε πτωτική πορεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο 10ήμερο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, παρατηρείται σημαντική πτώση του μέσου όρου ηλικίας των κρουσμάτων, ο οποίος πλέον αγγίζει τα 27 έτη. Ταυτόχρονη αύξηση έχει παρατηρηθεί και στα κρούσματα που ανήκουν σε συρροές, ενώ το 32% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αναφέρουν σαν πιθανή πηγή έκθεσης, συνάθροιση σε εξωτερικό χώρο. Τα τελευταία 24ωρα καταγράφηκαν εκατοντάδες κρούσματα τα οποία κατόπιν διερεύνησης εστιάζονται δυστυχώς σε χώρους διασκέδασης. Ενδεικτικά σας ενημερώνω ότι από τις σημερινές ανοικτές δειγματοληψίες του ΕΟΔΥ στο Νότιο Τομέα Αθηνών -που σημειωτέον το 66% των κρουσμάτων είναι ηλικίας 15-24 ετών- και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Αλίμου και Γλυφάδας προέκυψε θετικότητα 6,1% και 8,4% αντίστοιχα.

Να τονιστεί ότι όσο ένα 40% των ενηλίκων παραμένει ανεμβολίαστο, η μετάλλαξη Δ απειλεί άμεσα και ευθέως την υγεία τους. Να δώσω και ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο: το τελευταίο τρίμηνο μελετήσαμε αναλυτικά τις νοσηλείες σε ΜΕΘ και τους θανάτους λόγω COVID στις ηλικίες 60-80. Τα συμπεράσματα είναι ότι το 99% των βαριών περιστατικών που δυστυχώς καταλήγουν είναι ανεμβολίαστοι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν.

Γι’ αυτό το μήνυμα για να έχουμε ένα ασφαλές και ελεύθερο καλοκαίρι είναι τριπλό: εμβολιαστείτε άμεσα, ειδικά οι νεότεροι προστατέψτε τους γονείς και τους ηλικιωμένους συγγενείς σας που δεν έχουν εμβολιαστεί αποφεύγοντας αυτή την περίοδο την στενή επαφή μαζί τους, και κάνετε τακτικά τεστ πριν και μετά από κάθε κοινωνική δραστηριότητα.

Θυμίζουμε ότι υπάρχουν άμεσα δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμα ραντεβού εμβολιασμού για όποιον αποφασίσει τώρα να κάνει εμβόλιο. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι νέοι 18-30 ετών και όλοι οι εργαζόμενοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι δικαιούχοι 4 self test για τον μήνα Ιούλιο που μπορούν να προμηθευτούν άμεσα από τα φαρμακεία έως τις 10 Ιουλίου. Τονίζουμε εδώ ότι το 60% των θετικών κρουσμάτων εντοπίζεται χάρη στα self test. Άρα η τακτική διάγνωση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας πρωτίστως εκείνων που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τον εμβολιασμό τους.

Ειδικότερα για τις δραστηριότητες διασκέδασης προκειμένου να ελέγξουμε αυτή την αλματώδη αύξηση, η Κυβέρνηση αποφάσισε και σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 8 Ιουλίου όλοι οι χώροι εστίασης, τα μπαρ, τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να περιορίσουμε τον συγχρωτισμό και την υπερμετάδοση που παρατηρείται σε αυτούς τους χώρους, έτσι ώστε να έχουμε μια ασφαλή και προστατευμένη διασκέδαση. Όσες επιχειρήσεις ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινής αναστολής δραστηριότητας από την πρώτη παράβαση και την αμέσως επόμενη ημέρα.

Κάθε παραβίαση που αφορά στα μέτρα δημόσιας υγείας -όπως η μη τήρηση του όρου της απαγόρευσης ορθίων καθώς και του ανώτατου ορίου αριθμού πελατών ανά κατάστημα- θα επιφέρει κύρωση για μεν τα καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων πρόστιμο 2.000 ευρώ και άμεση σφράγιση -από την επόμενη ημέρα της παράβασης- για 7 ημέρες για δε τα καταστήματα άνω των 200 τετραγωνικών πρόστιμο 5.000 ευρώ και άμεση σφράγιση -από την επόμενη ημέρα της παράβασης- για 7 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι ενιαίο στα 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά την επόμενη ημέρα και για 15 ημέρες, ενώ σε τυχόν τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί στις επόμενες ώρες, θα είναι δυνατή η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων και εκ των υστέρων και βάσει υλικού από το οποίο θα προκύπτει η παράβαση.

Το έκτακτο αυτό μέτρο έχει σαν στόχο να περιορίσει τη μεταδοτικότητα του ιού στις νεότερες ηλικίες και να περάσουμε όλοι ένα πιο ασφαλές και κυρίως, για ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Μην ξεχάσετε όσοι δεν το έχετε κάνει έως τώρα να μπείτε στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας για το εμβόλιο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι νέοι μας θέλουν να ξεσκάσουν, να διασκεδάσουν. Απευθύνουμε, λοιπόν, για ακόμα μία φορά έκκληση, παράκληση, θερμή προτροπή να εμβολιαστούν άμεσα. Όσο σεβαστή και αν είναι η επιθυμία και η ανάγκη για ψυχαγωγία, εξίσου σημαντικός και αναγκαίος είναι και ο άμεσος εμβολιασμός τους και η συχνή διενέργεια test μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Εμβολιαζόμαστε, κάνουμε τακτικά test και προστατεύουμε τους μεγαλύτερούς μας κρατώντας αποστάσεις και τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα».





