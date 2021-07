Κοινωνία

Πάρτι σε beach bar στον Άλιμο – Κονδύλης: Κόλλησαν κορονοϊό τουλάχιστον 100 νέοι (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Αλίμου μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πάρτι σε beach bar, που οδήγησε σε υπερμετάδοση κορονοϊού. Ποια μέτρα έχει πάρει ο δήμος.

"Υπευθυνότητα απο καταστηματάρχες και πολίτες" ζήτησε ο Ανδρέας Κονδύλης μετά την υπερμετάδοση του κορονοϊού σε beach bar του δήμου Αλίμου.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, και την Ρίτσα Μπιζόγλη, τόνισε ότι "κόλλησαν κορονοϊό τουλάχιστον 100 νέοι στο beach bar".

Η υπερμετάδοση, όπως εξήγησε ο κ. Κονδύλης, οφείλεται "στους χορούς, στους εναγκαλισμούς και στους συγχρωτισμούς", χωρίς κανένα μέτρο προστασίας,

Πρόσθεσε ότι γίνονται διαρκείς έλεγχοι, αλλά όπως τόνισε, χαρακτηριστικά, "δεν εναι δυνατόν τα κλιμάκια του δήμου να βρισκονται σε όλα τα καταστήματα έως τα ξημερώματα, ούτε ένας αστυνομικός να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη"

Διευκρίνισε ότι ο Δήμος, που είναι σε διαρκή επαφή με τους καταστηματάρχες, δεν έχει την αρμοδιότητα να κλείνει καταστήματα. Υπογράμμισε ότι δεν είναι λύση το "λουκέτο" στα καταστήματα της πόλης, διότι οι πολίτες θα επέλεγαν να πάνε σε καταστήμτα άλλης πόλης και τελικά στις πλατείες και τα πάρκα.

Λύση, σύμφωνα με τον κ. Κονδύλη, είναι η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων τόσο από τους καταστηματάρχες όσο και απο τους πολίτες.

