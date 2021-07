Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος: Ισχυρό όπλο οι μάσκες, πρέπει να διατηρηθούν

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την έκρηξη των κρουσμάτων, την μετάλλαξη Δέλτα, αλλά και την σημασία για την χρήση μάσκας.

Για συνδυασμό παραγόντων που οδήγησαν στην έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού έκανε λόγο ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως είπε «παίζει ρόλο η κινητικότητα που αυξήθηκε πολύ, αλλά και ο συγχρωτισμός σε χώρους διασκέδασης, χωρίς τα μέτρα ατομικής προστασία», ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο που παίζει η μετάλλαξη Δέλτα.

«Ένα από τα ισχυρότερα όπλα είναι οι μάσκες, εκτός από τους εμβολιασμούς» για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Αυτό που προβλήθηκε προς τα έξω το «έπεσαν οι μάσκες», δεν ηταν σωστό», τόνισε και πρόσθεσε ότι η πρόθεση και απόφαση ήταν ότι φοράμε μάσκες όταν είμαστε με κόσμο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «και με τα δεδομένα ποσοστά των εμβολιασμών οι μάσκες πρέπει να διατηρηθούν», όπως και τα άλλα μέτρα προστασίας.

«Δεν τελειώσαμε ακόμα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να έχουμε ένα καλοκαίρι όπως πρέπει και να προλάβουμε ένα δύσκολο χειμώνα», είπε τέλος ο κ. Γώγος.

