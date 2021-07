Κοινωνία

Δίκη Γιακουμάκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε η Εισαγγελέας

Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέας στην αγόρευση της κατά των οκτώ κατηγορούμενων νεαρών.



Της Λίας Κοντοπούλου

Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέας του τριμελούς πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, όπου δικάζονται σε δεύτερο βαθμό οκτώ νεαροί από την Κρήτη για τα καψόνια που φέρονται να έκαναν στον άτυχο σπουδαστή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.

«Μετά από 6 χρόνια δεν αναλογίστηκαν τις πράξεις τους. Κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Βαγγέλη. Μόνο οι κατηγορούμενοι και οι φίλοι τους αποκάλεσαν με ασέβεια και θράσος πλάκες αυτά τα περιστατικά. Είναι αβάσιμο ότι το θύμα τα εκλάμβανε ως πειράγματα .Τον πείραζαν γιατί ήταν αδύναμος χαρακτήρας .Ο Βαγγέλης στοχοποιήθηκε. Τα θύματα αισθάνονται ντροπή και φόβο γι' αυτό καθίστανται ευάλωτα», ανέφερε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας σκιαγράφησε το προφίλ του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν ένα ήσυχο και εσωστρεφές παιδί που ήρθε από την Κρήτη να σπουδάσει μαζί με τους συντοπίτες του.

Εκείνοι, όπως είπε στην αγόρευσή της, συγκρότησαν μία ομάδα με αλαζονική συμπεριφορά σαν συμμορία. Άφησε αιχμές για τους υπεύθυνους της Σχολής που δεν ανέκοψαν τη δράση των κατηγορουμένων.

«Με θλίβει να έρχονται στα δικαστήρια εκπαιδευτικοί και να λένε δεν ξέρω τι είναι bullying. O Bαγγέλης καθησύχασε τους γονείς του και άλλαξε δωμάτιο.Αντί να τιμωρηθούν εκείνοι τιμωρήθηκε το θύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Οι γονείς του άτυχου σπουδαστή έδωσαν και αυτή τη φορά το παρόν στη δικαστική αίθουσα. Όταν άκουσαν την υπεύθυνη της Εστίας να καταθέτει πως δεν είχαν πέσει στην αντίληψή της περιστατικά βίας με θύμα τον Βαγγέλη, δεν άντεξαν και αποχώρησαν από την αίθουσα.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.

