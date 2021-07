Κοινωνία

Ληστές πυροβόλησαν πολίτη στην Καισαριανή

Πυροβολισμοί μετά τη ληστεία σε σούπερ μάρκετ

Ληστεία με τραυματισμό πολίτη στην περιοχή της Καισαριανής.

Δύο οι δράστες, που εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ , ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων πελάτες και υπαλλήλους και άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία.

Βγαίνοντας τους καταδίωξε ένας πολίτης και προκειμένου να ξεφύγουν πυροβόλησαν τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Αξιωματικοί της Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν το οπτικοακουστικό υλικό από το σούπερ μάρκετ και τα διπλανά καταστήματα προκειμένου να εντοπίσουν τους δύο ληστές.

