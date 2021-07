Οικονομία

Τουρισμός – Ελλάδα: Ο πιο δημοφιλής προορισμός στις Αυστριακές Αερογραμμές

Πίσω από την Ελλάδα είναι η Ισπανία και η Ιταλία. Ποια ελληνικά νησιά αποτέλουν τους πρώτους προορισμούς για τις Αυστριακές Αερογραμμές.

Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών η Ελλάδα είναι στις Αυστριακές Αερογραμμές (Austrian Airlines-AUA) από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς και για εφέτος εκείνος με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ιταλία.

Μέχρι σήμερα, οι Αυστριακές Αερογραμμές έχουν καταγράψει συνολικά 96.000 επιβάτες σε πτήσεις προς την Ελλάδα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με τους πρώτους ελληνικούς προορισμούς να είναι η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως, και το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων να ανέρχεται σήμερα περίπου στο 80%.

"Η επιθυμία των Αυστριακών να ταξιδεύουν αυξάνεται καθημερινά. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ταξιδιωτικές ανάγκες των επιβατών μας, προσαρμόζουμε συνεχώς την προσφορά μας", αναφέρει ο Μίχαελ Τρεστλ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. "Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κρατήσεων για πτήσεις προς το Ηράκλειο στην Κρήτη τριπλασιάστηκε από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου. Αντιδρούμε στην αυξημένη ζήτηση και αυξάνουμε τις δυνατότητες σε αυτήν τη διαδρομή", επισημαίνει ο ίδιος.

Εκτός από τις καθημερινές πτήσεις προς το Ηράκλειο, ένα αεροσκάφος Boeing 777 μεγάλων αποστάσεων θα χρησιμοποιείται τα Σάββατα από τις 24 Ιουλίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Με τη χρήση αυτού του μεγαλύτερου τύπου αεροσκάφους στο στόλο της Austrian Airlines, περίπου 100 επιπλέον επιβάτες μπορούν να μεταφερθούν ανά πτήση του Σαββάτου στη διαδρομή προς το Ηράκλειο, όλες τις άλλες ημέρες πτήσεων, η διαδρομή εξυπηρετείται από αεροσκάφος της οικογένειας των Airbus A320.

Η πρώτη πτήση OS9001 προς Ηράκλειο με Boeing 777 θα ξεκινήσει στις 24 Ιουλίου στις 6:10 π.μ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο Βιέννης, η προσγείωση προγραμματίζεται στις 8:40 π.μ Η πτήση επιστροφής OS9002 πραγματοποιείται στις 10:20 π.μ., φτάνοντας στη Βιέννη στις 12:55 μ.μ. Το Boeing 777 θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε αυτήν τη διαδρομή για επτά συνεχόμενα Σάββατα έως και στις 4 Σεπτεμβρίου.

Οι Αυστριακές Αερογραμμές υπολόγιζαν από τις αρχές της χρονιάς σε εντονότερη ζήτηση για ταξίδια διακοπών κατά τη θερινή περίοδο και στο πλαίσιο αυτό στο επίκεντρο του θερινού προγράμματός τους βρίσκονταν η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως τονίστηκε κατά την σχετική παρουσίασή του στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ξεκινούσαν οι κρατήσεις για την περίοδο των διακοπών 2021.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα προβλέπει έως και δέκα πτήσεις την εβδομάδα προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή 16 προς την Λάρνακα στην Κύπρο, ενώ αυξημένη συχνότητα πτήσεων προβλέπεται για Ρόδο, Μύκονο, Κω.

Γενικά, οι Αυστριακές Αερογραμμές - που είναι θυγατρική εταιρεία της γερμανικής Lufthansa - ήθελαν να αυξήσουν σταδιακά και πάλι το πρόγραμμα των πτήσεων, ανάλογα βέβαια με την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Και αυτό, καθώς, έπειτα από μια μικρή κορύφωση κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, οι προσφορές για τις πτήσεις τους είχαν μειωθεί το πρώτο τρίμηνο στο 15% του επιπέδου πριν από την κρίση.

