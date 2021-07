Κοινωνία

Όλυμπος: Άκαρπες οι έρευνες για τον ορειβάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης με την συνδρομή και drone αναζητούν τον 36χρονο. Έφυγε από το σπίτι του το περασμένο Σάββατο.

(εικόνα αρχείου)

Άκαρπες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα (22:00) οι έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο.



Είκοσι δύο πυροσβέστες των ορειβατικών ομάδων έρευνας και διάσωσης από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) αναζητούν τα ίχνη του άτυχου άνδρα για δεύτερο εικοσιτετράωρο, στην περιοχή “Πελεκούδια”.



Η θερμική απεικόνιση με τη συνδρομή του drone και οι καταβάσεις διασωστών σε ιδιαιτέρως δύσβατα σημεία δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Ο 35χρονος είχε ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου την ανάβαση στον Όλυμπο και επρόκειτο, να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας. Καθώς δεν επέστρεψε χθες, ούτε επικοινώνησε, η σύζυγός του ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: Πυροβολισμοί σε πάρκο - Συνελήφθη ειδικός φρουρός

Σύψας για μετάλλαξη Δέλτα: μεταδίδεται ακόμη κι αν διασταυρωθούμε στο δρόμο με ασθενή

Ρωσία: συνετρίβη το αεροπλάνο που είχε χαθεί από τα ραντάρ