Κόσμος

Ολλανδία: Πυροβόλησαν δημοσιογράφο στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφου σε δρόμο του Άμστερνταμ.

Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε Ολλανδός ρεπόρτερ σε δρόμο, στο κεντρικό Άμστερνταμ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο την εφημερίδα Parool, ο δημοσιογράφος Πέτερ Ντε Βρις τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας δέχθηκε πυρά στο Άμστερνταμ χωρίς να αποσαφηνίζει την ταυτότητά του: «Ένας άνδρας μόλις πυροβολήθηκε στη Lange Leidesdwarsstrat». Πρόκειται για δρόμο κοντά σε μια από τις μεγαλύτερες πλατείες της πόλης. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο και η αστυνομία αναζητά τον δράστη ή τους δράστες».

Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

Σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ, ο δημοσιογράφος Πέτερ Ντε Βρις πυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Η εφημερίδα Parool δημοσίευσε φωτογραφία με πολλούς ανθρώπους συγκεντρωμένους γύρω από ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος.

Ο Πέτερ Ντε Βρις είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν εξαιτίας των ρεπορτάζ του...

Ειδήσεις σήμερα:

Κέντρα διασκέδασης - Χαρδαλιάς: Μόνο με καθήμενους πελάτες, πρόστιμο από την 1η παράβαση

Ληστές πυροβόλησαν πολίτη στην Καισαριανή

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 16χρονη κόρη της