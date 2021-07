Παράξενα

Αλόννησος: Φώκια επιτέθηκε σε λουόμενο! (εικόνες)

Φώκια επιτέθηκε σε λουόμενο, ο οποίος σώθηκε από φουσκωτό. Καρέ καρέ η επίθεση.



Επίθεση από φώκια δέχθηκε τουρίστας στην περιοχή του ναυαγίου στην Περιστέρα Αλοννήσου.

Ο άνδρας βρισκόταν σε μονοήμερη εκδρομή με σκάφος μαζί με άλλους τουρίστες από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Όταν το σκάφος προσέγγισε την παραλία Ναυάγιο στην νήσο Περιστέρα, απέναντι από την Αλόννησο, κάποιοι από τους τουρίστες έπεσαν στη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.

Για άγνωστο λόγο μία φώκια προσέγγισε το σκάφος ξαφνικά και πλησίασε κάποιους από τους τουρίστες που έκαναν μπάνιο. Η φώκια προφανώς ήθελε να παίξει με τους κολυμβητές, αλλά ένας από αυτούς στο πανικό του κάλεσε σε βοήθεια.

Άμεσα ο καπετάνιος του πλοίου με φουσκωτό έσπευσε προς βοήθεια και κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να ανεβάσει τον τουρίστα στη βάρκα και να τον μεταφέρει στο πλοίο με λίγες εκδορές στα πόδια του.

Το περιστατικό κατέγραψε καρέ καρέ ο φωτογραφικός φακός του intime.gr.

