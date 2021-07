Κοινωνία

Καλλιθέα: Θρίλερ με νεκρό ζευγάρι σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε προχωρημένη σήψη τα πτώματα των ηλικιωμένων...

Θρίλερ στην Καλλιθέα, στην οδό Αγίων Πάντων , όπου ένας άντρας και μια γυναίκα, ηλικίας 60-70 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε διαμέρισμα και μάλιστα σε προχωρημένη σήψη.

Γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, καθώς από το διαμέρισμα αναδυόταν έντονη δυσοσμία και είχαν μέρες να δουν το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα και η αστυνομία ερευνά τι ακριβώς συνέβη.

Iατροδικαστής θα διερευνήσει τα αίτια του θανάτου...

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο στα Χανιά: Ραγδαίες εξελίξεις μετά την εκταφή ηλικιωμένης (βίντεο)

Μυτιλήνη: Πυροβολισμοί σε πάρκο - Συνελήφθη ειδικός φρουρός

Αλόννησος: Φώκια επιτέθηκε σε λουόμενο! (εικόνες)