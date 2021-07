Αθλητικά

Euro 2020: Η Ιταλία στον τελικό

Η Ιταλία νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Η Ιταλία είχε την τύχη με το μέρος της, τον Ντοναρούμα να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή και η «σκουάντρα ατζούρα» είναι η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Euro 2020.



Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Ισπανίας (1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση) και πλέον, περιμένει να μάθει τον ασντίπαλό της που θα προκύψει από την αναμέτρηση της Τετάρτης, ανάμεσα στη Δανία και στην Αγγλία.

Οι Ίβηρες ήταν ανώτεροι στα 120 λεπτά του ματς, είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά παρότι ο Ουνάι Σιμόν απέκρουσε το πρώτο πέναλτι του Λοκατέλι, στη συνέχεια ο κορυφαίος του ματς, Ντάνι Όλμο αστόχησε, ενώ στη συνέχεια ο Ντοναρούμα νίκησε τον Μοράτα και ο Ζορζίνιο με άψογη εκτέλεσε έστειλε την Ιταλία στον τελικό της Κυριακής (11/07).

Η ομάδα του Μαντσίνι περνά για 4η φορά στην ιστορία της σε τελικό της διοργάνωσης, έχοντας να επιδείξει μια κατάκτηση (1968) και δύο ήττες (2000 από Γαλλία, 2012 από Ισπανία).

Ο αγώνας

Η Ισπανία ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, ήταν η ομάδα που «πατούσε» καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, που είχε εξαιρετικό passing game, αλλά στην τελική προσπάθεια ήταν εμφανέστατη η απουσία του Μοράτα. Η επιλογή του Ογιαρθάμπαλ δεν δικαίωσε τον Λουίς Ενρίκε, καθώς σε δύο περιπτώσεις που ο ακραίος επιθετικός της Σοσιεδάδ βρέθηκε σε θέση βολής, την πρώτη έχασε το κοντρόλ ενώ έβγαινε απέναντι από τον Ντοναρούμα, ενώ τη δεύτερη αστόχησε απελπιστικά.

Μάλλον δεν θα περίμενε η Ιταλία ότι θα χρειαζόταν να περιμένει τους Ισπανούς στο δικό της μισό γήπεδο για να κλέψει τη μπάλα και να βγει στην αντεπίθεση. Προσπάθησε να το κάνει αυτό πιέζοντας πολύ ψηλά στην πρώτη πάσα των αντιπάλων της, αλλά όσες φορές έγινε αυτό και πήγε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ν΄ απειλήσει, η αμυντική γραμμή των Ισπανών δεν της το επέτρεψε.

Πάντως, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους με το σουτ του Έμερσον να βρίσκει στο δοκάρι και να φεύγει άουτ, ενώ νωρίτερα δύο φορές που ο Ινσίνιε και ο Κιέζα προσπάθησαν να βρουν το σουτ μέσα από την περιοχή απέτυχαν να το κάνουν.

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Ισπανία να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και την Ιταλία να περιμένει την... κόντρα επίθεση. Την βρήκε στο 60ό λεπτό, με τον Κιέζα να εκτελεί τον Ουνάι Σιμόν με άψογο πλασέ μέσα από την περιοχή και να γράφει το 1-0 για την «σκουάντρα ατζούρα».

Τέσσερα λεπτά μετά ο Ογιαρθάμπαλ έχασε απίστευτη ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν απέτυχε να πιιάσει την κεφαλιά εντελώς αμαρκάριστος, ενώ στο 68΄ ο Σιμόν έδιωξε με τα πόδια το σουτ του Μπεράρντι από κοντά.

Η ανωτερότητα της «φούρια ρόχας» καρποφόρησε στο 80΄. Όλμο και Μοράτα «έκρυψαν» τη μπάλα με τον στράικερ της Ατλέτικο να πλασάρει υποδειγματικά τον Ντοναρούμα για το 1-1. Το σκορ αυτό δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά (13 με τις καθυστερήσεις) και ο πρώτος ημιτελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Παρότι προερχόταν από δύο παρατάσεις στα προηγούμενα ματς που έδωσε η Ισπανία, στο επιπλέον ημίωρο του ημιτελικού συνέχισε να πιέζει για το γκολ της νίκης, προσπάθησε κυρίως από τα πλάγια να σκοράρει, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε.

Η Ιταλία ήταν εμφανές πως δεν ήθελε να ρισκάρει, παρουσίασε σημάδια κούρασης και πήγε το παιχνίδι όπως θα ήθελε, στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο Σιμόν απέκρουσε το πρώτο πέναλτι του Λοκατέλι, ο Όλμο αστόχησε και στο τέταρτο πέναλτι ο Ντοναρούμα νίκησε τον Μοράτα, για να τελειώσει το ματς ο Ζορζίνιο με άψογη εκτέλεση.

Όλη η διαδικασία των πέναλτι

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Κίτρινες: Τόλοϊ - Μπουσκέτς

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον (74΄ Τόλοϊ), Μπαρέλα (85΄ Λοκατέλι), Ζορζίνιο, Βεράτι (73΄ Πεσίνα), Κιέζα (107΄ Μπερναρντέσκι), Ιμόμπιλε (61΄ Μπεράρντι), Ινσίνιε (85΄ Μπελότι)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Ζόρντι Άλμπα, Λαπόρτ, Γκαρθία (109΄ Πάου Τόρες), Αθπιλικουέτα (85΄ Γιορέντε), Κόκε (70΄ Ρόδρι), Μπουσκέτς (106΄ Τιάγκο), Πέδρι, Φεράν Τόρες (62΄ Μοράτα), Όλμο, Ογιαρθάμπαλ (70΄ Μορένο)

Τα highlights του αγώνα:

