Κόσμος

Πρέσβης ΗΠΑ στην Κύπρο: είμαστε υπέρ της επανένωσης του νησιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τζούντιθ Γκάρμπερ αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κύπρου να αναπτύξει τους πόρους της στην ΑΟΖ, αλλά ζητά να διαμοιραστούν οι πόροι στις δυο κοινότητες.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και θεωρούν ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού θα πρέπει να διαμοιραστούν ισότιμα στις 2 κοινότητες. Είμαστε περήφανοι που δύο από τις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες μας συνεχίζουν να επενδύουν στην Κύπρο, ως συνεργάτες ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο της Κύπρου», ανέφερε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο Τζούντιθ Γκάρμπερ.

Σε χαιρετισμό της κατά τη δεξίωση που παρέθεσε στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της 245ης επετείου από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ, η κυρία Γκάρμπερ, αναφέρθηκε στους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς που συνδέουν τις ΗΠΑ με την Κύπρο, την συνεργασία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Λευκωσία με την Κυβέρνηση και τους πολίτες, καθώς και το Κυπριακό:

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τις υποβοηθούμενες από τα Ηνωμένα Έθνη προσπάθειες για συνέχιση των επίσημων διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Στο ίδιο πνεύμα αισιοδοξίας που χαρακτήριζε την κυβέρνηση Κένεντι, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεσμεύεται να υποστηρίξει μια κυπριακής ηγεσίας προσπάθεια, υπό τα Ηνωμένα Έθνη, για την επανένωση της Κύπρου ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν παραμένει πεπεισμένος ότι, όχι μόνο είναι δυνατή η λύση, αλλά ότι ένα επανενωμένο νησί θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους και την ευρύτερη περιοχή», σημείωσε η κυρία Γκάρμπερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός – Ελλάδα: Ο πιο δημοφιλής προορισμός στις Αυστριακές Αερογραμμές



Καιρός: Έως και 39 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη



Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: δουλεύουμε το μισό χρόνο για φόρους και εισφορές