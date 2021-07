Οικονομία

Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: δουλεύουμε το μισό χρόνο για φόρους και εισφορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το 2021 θα χρειαστεί να δουλέψουμε 75 ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων, 60 ημέρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και 43 ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων.

Το μισό χρόνο δουλεύουμε προκειμένου να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές: την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει η μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης, που διεξάγει τη μελέτη για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Στη γλώσσα των αριθμών, τις 179 από τις 365 ημέρες του τρέχοντος χρόνου εργαστήκαμε προκειμένου να πληρώσουμε φόρους και εισφορές, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να έρχεται στις 29 Ιουνίου (σσ η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η πρώτη ημέρα κατά την οποία το εισόδημα του φορολογούμενου, από κάθε πηγή, τού ανήκει εξ ολοκλήρου). Εάν, εξάλλου, συνυπολογιστεί το έλλειμμα, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μετατοπίζεται στην 10η Αυγούστου, με 221 ημέρες εργασίας.

Αναλυτικά, για το τρέχον έτος, «η συνολική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2021 ανέρχεται σε 71,9 δισ. και είναι σχεδόν διπλάσια από τα 44,4 δισ. που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών για διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινωνίες».

Ειδικότερα, «το 2021 θα χρειαστεί να δουλέψουμε 75 ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων, 60 ημέρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 43 ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων και μία ημέρα για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου», σημειώνει στη μελέτη ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος, συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ.

Συγκριτικά με την περσινή χρονιά, «το 2020 εργαστήκαμε για το κράτος 175 ημέρες, ενώ αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας το 2020 ήρθε 42 ημέρες αργότερα, δηλαδή την 6η Αυγούστου», διαβάζουμε στην εν λόγω μελέτη.

Ενώ αν πάμε πιο πίσω, «την εικοσαετία από το 1999 έως το 2018 προστέθηκαν 47 παραπάνω ημέρες εργασίας για το κράτος. Συγκεκριμένα το 1999 εργαστήκαμε 139 ημέρες, το 2012 174 ημέρες, ενώ το 2018 φτάσαμε τις 186 ημέρες εργασίας για να πληρωθούν οι φόροι και οι εισφορές».

«Τα διαχρονικά δεδομένα της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας αναδεικνύουν δύο σημαντικά συμπεράσματα», αναφέρει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας: «Αφενός, την εκτίναξη του φορολογικού βάρους που επωμίστηκαν πολίτες και επιχειρήσεις κατά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας εξαιτίας των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών εκείνης της περιόδου, αφετέρου τη συγκράτηση αυτής της επικίνδυνης τάσης τα τελευταία δύο χρόνια. Βεβαίως, όπως καταδεικνύει ο συνυπολογισμός των ελλειμμάτων, που φέτος για πρώτη φορά εντάσσεται στη μεθοδολογία της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας, οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας είναι ένα δεδομένο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής των επόμενων ετών», επισημαίνει ο πρόεδρος του Κέντρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέσβης ΗΠΑ στην Κύπρο: είμαστε υπέρ της επανένωσης του νησιού

Τουρισμός – Ελλάδα: Ο πιο δημοφιλής προορισμός στις Αυστριακές Αερογραμμές

Καιρός: Έως και 39 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη