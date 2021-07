Αθλητικά

NBA: επιβλητικοί Σανς στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο

Ο Greek Freak επέστρεψε στο παρκέ μόλις 8 ημέρες μετά τον τραυματισμό του, αλλά οι «Ήλιοι» τσουρούφλισαν τα «Ελάφια» στον πρώτο τελικά.

Τα ευχάριστα νέα όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήλθαν σχεδόν μισή ώρα πριν από το τζάμπολ στο Game 1 των NBA Finals, όταν έγινε γνωστό πως ο Greek Freak επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Παρ' όλα αυτά, το δίδυμο των Κρις Πολ (32π., 9ασ.) και Ντέβιν Μπούκερ (27π., 6ασ.)... ποδοπάτησε τους Μπακς, ο Ντιάντρε Έιτον έκανε νταμπλ-νταμπλ με 22 πόντους-19 ριμπάουντ και έτσι οι «Ήλιοι» άνοιξαν λογαριασμό στη σειρά των Τελικών!

Όσον αφορά τον Γιάννη (20π., 17ριμπ., 4ασ., 2κλ., 1κοψ.), έμεινε στο παρκέ 35 λεπτά στην πρώτη συμμετοχή του στους Τελικούς, παίζοντας χωρίς να φοβάται καθόλου μετά από τον τραυματισμό όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τα «Ελάφια» που είχαν πρώτο σκόρερ τον Μίντλετον (29π., 5/12 τρίπ.).

Ο αγώνας

Οκτώ μέρες μετά από τον τραυματισμό του στο γόνατο στο Game 4 της σειράς των τελικών της Ανατολής με τους Χοκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όχι μόνο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση αλλά ήταν starter στον πρώτο τελικό με τους Σανς, παίζοντας σαν να μην χτύπησε ποτέ!

Ο Greek Freak πήρε προσπάθειες στην πρώτη περίοδο απέναντι στο Φοίνιξ έχοντας 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 8' και μαζί με τον Μπρουκ Λόπεζ έκαναν τη διαφορά στην επίθεση των Μπακς όμως ο Ντέβιν Μπούκερ ηγήθηκε των γηπεδούχων, φτάνοντας με ευκολία στο καλάθι του Μιλγουόκι, σκοράροντας με διείσδυση ή κερδίζοντας φάουλ και εκτελώντας με απόλυτη ευστοχία από τη γραμμή των βολών.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο έκλεισε στο 30-26 ενώ οι Σανς έχασαν με τραυματισμό στο δεξί γόνατο τον Ντάριο Σάριτς, ο οποίος δεν επέστρεψε ξανά στο ματς. Στη συνέχεια ο Μπούκερ συνέχισε να παίρνει πόντους και φάουλ από τους παίκτες που έρχονταν πάνω του μετά από αλλαγές, ξεφεύγοντας από το αρχικό μαρκάρισμα του Χόλιντεϊ και κρατώντας τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ.

Όσον αφορά τον Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης άρχισε εντυπωσιακά όμως έχασε τον ρυθμό στην επίθεση. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο πάντως (57-49), έκανε ένα τρομερό μπλοκ στον Μπρίτζες. Σε κάθε περίπτωση, ο Κρις Πολ ήταν συγκλονιστικός στην τρίτη περίοδο ενώ οι συνεργασίες του με τον Μπούκερ... σκότωσαν τους Μπακς!

Μάλιστα ο 36χρονος πόιντ γκαρντ των Σανς έκλεισε το τρίτο δωδεκάλεπτο με 27 πόντους, 6 ασίστ και 2 λάθη για το Φοίνιξ απέναντι στους Μπακς που δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνες ενώ ο Γιάννης δεν ήταν παράγοντας του παιχνιδιού όσο άλλες φορές. Τα «Ελάφια» έκαναν την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 108-99 με το τρίποντο του Φορμπς αλλά μέχρι εκεί. Οι Σανς έφτασαν στη νίκη με 118-105 και έκαναν το 1-0 στους Τελικούς.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-26, 57-49, 92-76, 118-105.

Πηγή: Gazetta.gr

