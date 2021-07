Αθλητικά

Copa America: Αργεντινή – Βραζιλία στον τελικό

Αν και χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι, η Αργεντινή κατάφερε να αποκλείσει την Κολομβία και προκρίθηκε στον τελικό όπου την περιμένει η Βραζιλία.

Ο Μέσι ήταν απολαυστικός, ο Λαουτάρο Μαρτίνες σκόρερ και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήρωας της Αργεντινής με τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι επί της Κολομβίας (3-2 πεν.), στέλνοντας την στον τελικό του «Μαρακανά» κόντρα στη Βραζιλία (11/7, 03:00).

Έστω και στην πιο «ψυχρή» και ξεχωριστή συνθήκη, αυτή του Covid-19 και των άδειων γηπέδων, το σενάριο ήταν πιο υπαρκτό από ποτέ. Ένας τελικός Superclasico, ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή, τις δύο ομάδες που έδειξαν να είναι τα μόνα πραγματικά φαβορί στην 47η έκδοση του Copa America. Κι αφού έκανε το πρώτο βήμα η διοργανώτρια Σελεσάο του Νεϊμάρ, ανταπέδωσε και η Αλμπισελέστε του Λιονέλ Μέσι, έστω κι αν δοκιμάστηκε στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Κολομβία (3-2 πεν., 1-1 κ.α.) και χρειάστηκε τον ηρωικό Εμιλιάνο Μαρτίνες για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Μαρακανά (τρεις αποκρούσεις).

Οι Αργεντίνοι έδειξαν άγριες διαθέσεις με το ξεκίνημα, εν πολλοίς επειδή το έκανε ο Λιονέλ Μέσι. Ο κάπτεν είχε κέφια, έκανε την αρχή με μαγικό σλάλομ περνώντας τρεις παίκτες στο 4’ και τελικά μετέτρεψε την πάσα του σε ασίστ για τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 7ο λεπτό.

Ο φορ της Ίντερ άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ και έφτασε τα 14 γκολ σε 28 συμμετοχές, διάστημα στο οποίο μέχρι και ο ίδιος ο Μέσι είχε πέντε λιγότερα!

Όσο για τον Λίο, έπιασε τις 5 ασίστ πέρα από τα 4 γκολ που έχει σημειώσει ως τώρα στο Copa America, συνεχίζοντας στους δικούς του ρυθμούς.

Αντεπίθεση των Καφετέρος με άπιαστο Ντίας, «ξύλο» στον Λίο και δοκάρι

Το σύνολο του Ρεϊνάλδο Ρουέδα δεν είχε σκοπό να περιοριστεί σε ρόλο κομπάρσου και προειδοποίησε από το πρώτο μέρος, όταν μέσα σε ένα λεπτό (37’) σημείωσε δύο δοκάρια: το πρώτο από το σουτ του Μπάριος που κόντραρε και δευτερόλεπτα αργότερα από την κεφαλιά του Μίνα που τράνταξε το οριζόντιο.

Η ώθηση που έψαχναν οι Κολομβιανοί ήρθε από τον «σίφουνα» Λουίς Ντίας, ο οποίος με μια εντυπωσιακή κίνηση κατάφερε να περάσει τον Πετσέλα σαν σταματημένο, να μπει στη μικρή περιοχή και καθώς έπεφτε, να πλασάρει ιδανικά τον Μαρτίνες για το 1-1 στο 61’.

Από κει και πέρα, με το ηθικό ξανά ακμαίο, άρχισε το… ξύλο προς τον Μέσι, ο οποίος μάλιστα μάτωσε στον αστράγαλο μετά από μαρκάρισμα του Μπάριος.

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας, όμως, άνηκε εξ ολοκλήρου στην ομάδα του Σκαλόνι, η οποία άγγιξε το 2-1 που θα την ξεκούραζε ψυχολογικά από τη διαδικασία των πέναλτι. Ωστόσο, στο 73’ ο Λαουτάρο κατάφερε να στείλει τη μπάλα πάνω στον Μπάριος και τη γραμμή, με εξουδετερωμένο τον Οσπίνα έπειτα από το κλέψιμο και την ιδανική πάσα του Ντι Μαρία.

Μάλιστα, ο Μέσι είχε και εκείνος δοκάρι στο 81’ σε φοβερό πλασέ, με τη μπάλα να μη του κάνει το χατίρι και η ισοφάριση του all-time ρεκόρ του Πελέ για Νοτιοαμερικάνο σκόρερ με 77 γκολ να… αναβάλλεται για τον μεγάλο τελικό.

Μαρτίνες από… άλλον πλανήτη

Εκεί η Αργεντινή θα βρεθεί χάρη στον κίπερ της Άστον Βίλα, τον παίκτη που έκανε ντεμπούτο με την Αλμπισελέστε μόλις πριν από έναν μήνα κι έγραψε ιστορία.

Αφού ο Μέσι ευστόχησε στο πρώτο πέναλτι για… καλή τύχη, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες νίκησε κατά κράτος τους Σάντσες, Μίνα και Καρντόνα με ουκ ολίγα mind games κι έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του Copa America με τρεις επεμβάσεις στη «ρώσικη ρουλέτα», μετά τον Μεξικανό Αδόλφο Ρίος από το 1997.

Έτσι, η πρόκριση σφραγίστηκε και πλέον, ο Λίο και η παρέα του στοχεύουν να κάνουν αυτό που στους δύο περασμένους τελικούς κόντρα στη Βραζιλία, η Αργεντινή απέτυχε (δύο σερί χαμένοι τελικοί το 2004 και το 2007).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα (46’ Μοντιέλ), Πετσέλα, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Ντε Πάουλ, Ροντρίγκες, Λο Σέλσο (56’ Παρέδες), Μέσι, Λαουτάρο, Γκονζάλες (67’ Ντι Μαρία)

Κολομβία (Ρεϊνάλδο Ρουέδα): Οσπίνα, Μουνιός, Μίνα, Σάντσες, Τεσίγιο (46’ Φάμπρα), Κουαδράδο, Μπάριος, Κουέγιαρ (46’ Τσάρα), Ντίας, Μπορέ (46’ Καρντόνα), Ζαπάτα (60’ Μπόρχα)

