Κορονοϊός – Θωμαϊδης: δεν περίμενα τόσο μεγάλη αύξηση στα κρούσματα (βίντεο)

Μετάλλαξη Δέλτα και χαλάρωση, μπορεί να μας οδηγήσουν και σε περισσότερα από 2.000 κρούσματα ημερησίως, σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», παρατήρησε ότι η αύξηση στο ιικό φορτίο που καταγράφηκε στα λύματα της Αττικής, ήταν περίπου 65% την περασμένη εβδομάδα, ενώ αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν και σε δυο περιοχές της Κρήτης.

Όπως συμπλήρωσε, δεν περίμενε τόσο μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, όπως αυτή που καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες, αλλά αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο είναι η αύξηση του δείκτη θετικότητας που υπερδιπλασιάστηκε.

Παράλληλα όμως δεν καταγράφηκε αύξηση στις εισαγωγές σε νοσοκομεία κι αυτό είναι μια θετική παράμετρος. Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη, όλο αυτό το σκηνικό οφείλεται στη μεγάλη διάδοση του ιού σε νεαρότερες ηλικίες οι οποίες δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν. Ο κ. Θωμαΐδης έσπευσε να προσθέσει ότι είναι κατανοητό αυτό που συμβαίνει με τους νέους, καθώς είναι κλεισμένοι μέσα σχεδόν 1,5 χρόνο και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάνε και οι μεγαλύτεροι πως ένιωθαν ως νέοι, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι ο μόνος τρόπος άμυνας απέναντι στον φονικό ιό είναι ο εμβολιασμός.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, τόνισε ότι είναι πολύ πιθανόν να δούμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα και να ξεπεράσουμε τα 2.000 ημερησίως, αποδίδοντας όλο αυτό στο συνδυασμό της μετάλλαξης Δέλτα που είναι εξαιρετικά μεταδοτική με τη χαλάρωση στα μέτρα αποφυγής του κορονοϊού.

