Κόσμος

Φλόριντα: η τροπική καταιγίδα “Έλσα” ενισχύθηκε σε κυκλώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων προβλέπει ότι ο κυκλώνας Έλσα θα φθάσει πάνω από το έδαφος αργά το πρωί της Τετάρτης.

Η τροπική καταιγίδα Έλσα ενισχύθηκε σε κυκλώνα, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), μέρος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Το Κέντρο προβλέπει ότι ο κυκλώνας Έλσα θα φθάσει πάνω από το έδαφος αργά το πρωί της Τετάρτης στο βόρειο τμήμα της Ακτής του Κόλπου στη Φλόριντα.

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα, που κινείται προς βορρά με ταχύτητα 16 χιλιομέτρων την ώρα, βρίσκεται 165 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από την Τάμπα, με ριπές ανέμου μέγιστης ταχύτητας 120 χ.α.ώ., σύμφωνα με το NHC, το οποίο έχει έδρα το Μαϊάμι.

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: επιβλητικοί Σανς στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο

Κορονοϊός – Θωμαϊδης: δεν περίμενα τόσο μεγάλη αύξηση στα κρούσματα (βίντεο)

Καιρός: Έως και 39 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη