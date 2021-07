Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού: Επαναφορά της μάσκας και μέτρα που θα συζητηθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ζητήματα που θα συζητήσει η Επιτροπή και η ανάγκη του εμβολιασμού, μπροστά στο νέο 4ο κύμα του κορονοϊού.

Για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η καθηγήτρια Αθηνά Λινού, που είπε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής θα συζητηθούν το θέμα της μάσκας και άλλα, μετά την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων.

«Είχα αντιδράσει όταν άνοιξαν τα γυμναστήρια. Η αερόβια και το τρέξιμο να γίνεται εκτός γυμναστηρίου ή με μάσκα. Να συζητήσουμε πάλι τα κέντρα αισθητικής και άλλα», ανέφερε σχετικά.

Ενώ ειδικά για τα μπαρ και με αφορμή τα 100 κρούσματα που διαγνώστηκαν μετά από πάρτι στην Παραλιακή, είπε πως «δεν αναφέρθηκε εκτός από τα 150 ευρώ ότι ‘θα είστε ελεύθεροι, αλλά 15 μέρες μετά τη 2η δόση. Δεν δόθηκε καθόλου σαν μήνυμα’ και πρότεινε να δίνεται ενημερωτικό φυλλάδιο στους νέους που εμβολιάζονται.

«Οι νέοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για να προφυλαχθούν, να προστατευθούν», απάντησε, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα δεν είναι το να προφυλαχθούν άλλες ηλικιακές ομάδες και εξήγησε πως «κάναμε τα εμβόλια πρώτα στους μεγαλύτερους γιατί είχαν περισσότερες πιθανότητες. Τώρα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ακάλυπτους επειδή θα νοσήσουν λίγοι».

«Η νόσος μεταδίδεται, πιθανότατα επειδή το περνάνε πολύ ελαφριά τα παιδιά, τα κρούσματα να μην είναι 200, αλλά 2000» στους νέους είπε και προκάλεσε «όποιον μπορεί να πάρει το ρίσκο να πεθάνουν νέοι άνθρωποι, ας το πει».

Όσο για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων επιβεβαίωσε πως «ισχύει ότι για κάποια στελέχη μπορεί να είναι μικρότερη η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ούτως ή άλλως η προστασία είναι διαφορετική η προστασία για κάθε εμβόλιο».

Ενώ για τη μετάλλαξη Δέλτα, πως είναι «πολύ πιθανό να φτάσουμε στα 3000 γιατί είναι πολύ μεταδοτικό αυτό το στέλεχος και ξεκινάμε με το 60% του πληθυσμού ακάλυπτο».

Κι όταν ρωτήθηκε αν θα ληφθούν τα ίδια μέτρα, σε αυτή την περίπτωση είπε πως «μερικά από αυτά τα μέτρα το ξέρουμε ότι δεν είχαν αποδώσει», αναφερόμενη ειδικά στην απαγόρευση της κυκλοφορίας το βράδυ. Πρότεινε δε, ότι, «καλό είναι να πάρουμε μέτρα τώρα που είναι αρχή, να επαναφέρουμε τη μάσκα, να κρατάμε τις αποστάσεις, να πηγαίνουν δυο τρεις οικογένειες μαζί διακοπές, να τρώνε στα εστιατόρια την ώρα που δεν έχει πολύ κόσμο».

Για αυτούς που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο, τέλος, είπε πως «πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με πολλή αγάπη. Όταν ανεβαίνει κάποιος στον 8ο για να πέσει, δεν του λέμε ‘θα σε συλλάβουμε’, πάμε με ψυχολόγο, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον σώσουμε. Τώρα που κάποιος δεν εμβολιάζεται, δεν μπορείς να τους πεις ‘θα σε απολύσω’».





Ειδήσεις σήμερα:

NBA: επιβλητικοί Σανς στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο

Φλόριντα: η τροπική καταιγίδα “Έλσα” ενισχύθηκε σε κυκλώνα

Καιρός: Έως και 39 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη