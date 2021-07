Ιράκ: Επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ (βίντεο)

Κόσμος

Σε μικρή απόσταση από το προξενείο των ΗΠΑ έγινε η επίθεση με drone.

Επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έγινε το βράδυ της Τρίτης εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της Αρμπίλ, σε μικρή απόσταση από το αμερικανικό προξενείο στην πόλη αυτή του βόρειου Ιράκ, ανέφερε η αντιτρομοκρατική μονάδα του ιρακινού Κουρδιστάν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Η επίθεση, η οποία έγινε περί τις 22:30 (ώρα Ελλάδας), δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. Πυροσβέστες κατέσβεσαν πυρκαγιά λίγη ώρα μετά την εκδήλωσή της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Πεντάγωνο, σε δική του ανακοίνωση Τύπου, περιορίστηκε να αναφέρει πως ενημερώθηκε για τις πληροφορίες περί επίθεσης με UAVs στην Αρμπίλ, αλλά διευκρίνισε πως δεν έχει πληροφορίες για θύματα, ούτε σοβαρές δοκιμές ζημιές στο αεροδρόμιο, όπου στρατωνίζονται άνδρες των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, η πλωτάρχης Τζέσικα Μακνάλτι, δεν υπεισήλθε σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε επίθεση με UAV παγιδευμένο με εκρηκτικές εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, που όμως καταρρίφθηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM που έχουν εγκαταστήσει οι Αμερικανοί για την προστασία του στρατιωτικού και διπλωματικού προσωπικού τους.

Από την αρχή του 2021 έχουν σημειωθεί σχεδόν πενήντα επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ, όπου παραμένουν ανεπτυγμένοι 2.500 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού που σχηματίστηκε εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

