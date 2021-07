Κοινωνία

Μετρό: Στάση εργασίας σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εργαζόμενοι στο μετρό και τον Ηλεκτρικό πραγματοποιούν στάση εργασίας σήμερα.

Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό και τον ηλεκτρικό από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη κλιματισμού στην καμπίνα του οδηγού ορισμένων συρμών, αλλά και για το ότι δουλεύουν χωρίς ρεπό.

Τα λεωφορεία και το Τραμ θα κινηθούν κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων

«Στην είσοδο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού και ενώ οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλές, στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο δρομολογούνται συρμοί που εκτός των άλλων, δεν λειτουργεί καν το κλιματιστικό στην καμπίνα οδήγησης!!! Καλούνται δηλαδή οι ηλεκτροδηγοί να παραλάβουν τραίνα τα οποία όλη την ημέρα τρέχουν εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες, επειδή η εταιρεία δεν πρόλαβε να επιδιορθώσει εγκαίρως τα κλιματιστικά τους!!!

Προφανώς, οι εργαζόμενοι για αυτούς, είναι αμελητέα ποσότητα και ποιότητα! Τα στελέχη που διαχειρίζονται είτε την επισκευή είτε τη δρομολόγηση των τραίνων, αρκούνται στην πραγματοποίηση υποτυπώδους συγκοινωνίας στις Γραμμές 1, 2 & 3, αναρωτιόμαστε δε για το αν είναι περήφανοι για το έργο τους!

Όπως επίσης, τα εξοντωτικά βαρδιολόγια που εφαρμόζονται στη Γραμμή 3 του Μετρό, σε συνδυασμό με την άρνηση της Διοίκησης να ενσκήψει στο πρόβλημα, κωφεύοντας επιδεικτικά, δεν αφήνουν σε εμάς άλλα περιθώρια, αφού η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Για τους λόγους αυτούς, το ΔΣ ΣΗΕΚ, αποφάσισε για την πραγματοποίηση μίας Στάσης Εργασίας, την Τετάρτη 7-7-2021 από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, με σκοπό την εξεύρεση ουσιαστικής λύσης στα προβλήματα που έχουν με σαφήνεια και κατ’ επανάληψη αναφερθεί στην Εταιρεία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: έρχονται νέα κίνητρα για την ενίσχυση τους

Κορονοϊός - Λινού: Επαναφορά της μάσκας και μέτρα που θα συζητηθούν

Ιράκ: Επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ (βίντεο)