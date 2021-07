Υγεία - Περιβάλλον

Ισραήλ – Μετάλλαξη Δέλτα: Ρεκόρ στα κρούσματα

Έσπασε ρεκόρ τετραμήνου στα ενεργά κρούσματα του κορονοϊού, στη χώρα που έχει «χτίσει» το «υψηλότερο» τείχος ανοσίας.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες διαγνώστηκαν 502 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό να φθάνει τους 843.892.

Ο αριθμός των λεγόμενων ενεργών κρουσμάτων αυξήθηκε στα 3.102, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τη 13η Απριλίου, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην παραλλαγή Δέλτα.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αυξήθηκαν σε 38 (+3).

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας παρέμεινε αμετάβλητος στους 6.429 νεκρούς.

Ο αριθμός των πολιτών του Ισραήλ που έχουν εμβολιαστεί για την COVID-19 έχει ξεπεράσει τα 5,67 εκατομμύρια, ή το 60,8% του πληθυσμού. Ως τώρα έχουν εμβολιαστεί 131.000 πρόσωπα του ηλικιακού φάσματος 12-15 ετών (το 23,1%) και 2,16 εκατ. πρόσωπα ηλικίας του ηλικιακού φάσματος άνω των 50 (το 88%).

