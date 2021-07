Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός – Γεωργαντάς: υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στο κλείσιμο των ραντεβού (βίντεο)

Περίπου 200.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού για εμβολιασμό την προηγούμενη εβδομάδα με τους 60.000 να είναι νέοι 18-25 ετών.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι την επόμενη βδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των εφήβων 15 – 17 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την ηλικιακή ομάδα, είναι η γονική συναίνεση. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα δίνεται θα ανακοινωθούν την επόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Γεωργαντάς, είπα πως τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια έντονη κινητικότητα στο κλείσιμο ραντεβού για εμβολιασμό. Την περασμένη εβδομάδα έκλεισαν ραντεβού περίπου 200.000 συμπολίτες μας, με τους 60.000 από αυτούς να είναι στην ηλικιακή ομάδα 18-25.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εμφανίστηκε αισιόδοξος, ότι αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε φτάσει στο επιθυμητό ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό ώστε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας. Συμπλήρωσε δε πως τις τελευταίες μέρες, περίπου 45.000 πολίτες καθημερινά μπαίνουν στο σύστημα και κλείνουν ραντεβού για το πρώτο εμβόλιο.

Ο κ. Γεωργαντάς πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι πλέον μπορούν να εκδίδουν το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού και όσοι είχαν νοσήσει και κατά συνέπεια έκαναν μόνο μια δόση του εμβολίου και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα τεθεί σε εφαρμογή ο διαχωρισμός των καταστημάτων στην Εστίαση, θα είναι έτοιμη η σχετική εφαρμογή με την οποία οι καταστηματάρχες θα ελέγχουν τους πελάτες.

