Κολομβία: σπάνιος μπλε χαμαιλέοντας (εικόνες)

Το εντυπωσιακό ερπετό βρέθηκε στην Κολομβία, όμως δεν θα μείνει εκεί.

Ένας σπάνιος μπλε χαμαιλέοντας βρέθηκε στην Κολομβία, με τις Αρχές να τον κατάσχουν.

Το ερπετό μεταφέρθηκε σε πάρκο, μέχρις ότου αποφασιστεί το τι θα γίνει.

Δεδομένου ότι ο μπλε χαμαιλέοντας δεν είναι από την Κολομβία ενδέχεται να σταλεί στην Αφρική, όπου είναι το φυσικό του περιβάλλον.

Το πιθανότερο είναι ότι έφτασε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής στα πλαίσια παράνομου εμπορίου.

