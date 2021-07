Κοινωνία

Αναστασία: Την Κυριακή η κηδεία της 7χρονης - Η επιθυμία της οικογένειας

Η ανάρτηση της Έρρικας Πρεζεράκου για την κηδεία της ανιψιά της, Αναστασίας. Η συγκινητική κίνηση της οικογένειας.



Την Κυριακή θα τελεστεί η κηδεία της 7χρονης Αναστασίας στην Καλαμάτα, και επιθυμια της οικογένειάς της είναι αντί στεφάνων να δημιουργηθεί ένας κήπος στη μνήμη της.

Όπως αναφέρει μέσω ανάρτησή της στο Instagram η θεία της, Ερρίκα Πρεζεράκου: «Ο αποχαιρετισμός της νεράιδας μας ,της Αναστασίας μας, θα γίνει στη Καλαμάτα την Κυριακή 11 Ιουλίου στις 17.00 στην εκκλησία της Υπαπαντής.

Επειδή όλοι συνδεθήκαμε με βαθιά αγάπη για αυτό το αγγελούδι νοιώσαμε η οικογένεια αντί για στεφάνι να της φτιάξουμε ένα κήπο που ο καθένας μας να της έχει προσφέρει ένα κομμάτι ζωντανό (ένα φυτό-λουλούδι -δεντράκι) που θα ριζώσει που θα φυτευτεί εκεί και θα μεγαλώσει σε αυτό το κήπο και που θα έχει εκεί πάντα την αγάπη μας για αυτό το πλασματάκι που έφυγε νωρίς .

Το γραφείο του κυρίου Πάνου Σκλια (Sklias Funerals) έχει αναλάβει τον "κήπο της Αναστασίας" στο τηλ. 210808800 & 2109810110 η www.sklias.com θα βοηθήσουμε με αγάπη να οργανωθεί και να ανθίσει ο κήπος της .

Να σας έχει ο Θεός καλά…».

