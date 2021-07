Αθλητικά

Euro 2020 – Ιταλία: έξαλλοι πανηγυρισμοί για την πρόκριση (εικόνες)

Το τελευταίο εύστοχο πέναλτι του Ζορζίνιο, έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη την Ιταλία.

Ιταλικές σημαίες κυματίζουν διαρκώς και το «Forza Italia», ακούγεται απ΄ όλα τα στόματα με όση δύναμη μπορούν να δώσουν τα πνευμόνια. Οι κόρνες των μοτοσικλετών και των αυτοκινήτων, δημιουργούν πανδαιμόνιο, ενώ έντονος είναι και ο καπνός από τα φλεγόμενα καπνογόνα..

Η Ρώμη -και όλη η Ιταλία- ζει έντονες στιγμές μετά την πρόκριση της «σκουάντρα ατζούρα» στον τελικό του EURO 2020.

Αφού έζησαν με την... δέουσα αγωνία την διαδικασία των πέναλτι, χιλιάδες Ιταλοί συγκεντρώθηκαν στην ζώνη φιλάθλων, που βρίσκεται στην Piazza del Popolo, ενθουσιασμένοι μετά το τελευταίο εύστοχο πέναλτι του Ζορζίνιο.

«Forza Italia», φωνάζει ένας από τους νεαρούς Ιταλούς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τις δύο γιγαντιαίες οθόνες, όπου κυματίζουν οι ιταλικές σημαίες, ενώ πολλοί από αυτούς αγκαλιάζονται γύρω από τον οβελίσκο της κεντρικής πλατείας. Αναπόφευκτα, ακολουθεί το τραγούδι «Seven Nation Army», που έγινε το αγαπημένο των tifosi, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2006.

Παράλληλα, η Piazza Campo de 'Fiori, γέμισε από φιλάθλους οι οποίοι άναψαν δεκάδες καπνογόνα, ενώ βορειότερα, στα περίχωρα της Βίλα Μποργκέζε, συνήθως πιο ήσυχη περιοχή τις πρώτες πρωϊνές ώρες, κυριαρχούν τα κορναρίσματα και οι πανηγυρισμοί μέσα από τα αυτοκίνητα των εκστασιασμένων Ιταλών.

Ανάλογες καταστάσεις, έζησαν και οι περισσότερες μεγαλουπόλεις της γειτονικής χώρας, όπως το Μιλάνο και το Τορίνο.

