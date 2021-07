Πολιτική

Μητσοτάκης από Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι: Κοντά στους πολίτες με έργα ουσίας

Νέα έκκληση του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, από τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, το οποίο θα προσφέρει από αύριο τις υπηρεσίες του σε πάνω από 90.000 πολίτες της πόλης αλλά και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα που ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στην κυβέρνησή μας. Και, πράγματι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο συμβολική επίσκεψη από τη σημερινή: Εγκαινιάζουμε ένα πρότυπο πολυδύναμο Κέντρο Υγείας, εδώ στο Κερατσίνι, που θα καλύψει τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, από το Κερατσίνι, από τη Δραπετσώνα, από το Πέραμα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι παρά τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τους τελευταίους 18 μήνες, η κυβέρνηση ουδέποτε υποχώρησε από τη δέσμευσή της να είναι κοντά στους πολίτες, ειδικά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, με έργα ουσίας και όχι επικοινωνίας» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε, ότι το νέο Κέντρο Υγείας δεν είναι απλά άρτια εξοπλισμένο ως προς τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, αλλά είναι και πλήρως στελεχωμένο, προσφέροντας υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.

Σημαντική επιτάχυνση στα ραντεβού για εμβολιασμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο ζήτημα των εμβολιασμών. «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τις τελευταίες επτά μέρες είδαμε μία σημαντική επιτάχυνση ως προς την προθυμία των συμπολιτών μας να κλείσουν ραντεβού» υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή τη τάση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Παράλληλα επανέλαβε την έκκλησή του όσοι πολίτες «δεν το έχουν κάνει ακόμα, να σπεύσουν να εμβολιαστούν» τονίζοντας ότι «τα εμβόλια δουλεύουν, είναι αποτελεσματικά, σας προστατεύουν, μας προστατεύουν όλους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ως προς αυτό, σε δύο σημεία:

Τόνισε, πρώτον, ότι «ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά την επιθετική μετάλλαξη Δέλτα, που βλέπετε ότι ήδη είχε κάνει την εμφάνισή της και στην πατρίδα μας, όπως συμβαίνει και παντού στην Ευρώπη, είναι να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς».

Θύμισε, δεύτερον, ότι «τα στοιχεία που έχουμε δώσει πια στη δημοσιότητα είναι απολύτως καταλυτικά», καθώς σε ποσοστό 99% οι πολίτες που είτε νοσηλεύτηκαν, είτε, δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους, ήταν ανεμβολίαστοι.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, τελικά, θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε νικητές και από αυτήν την περιπέτεια, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο συστηματικά με τα μακροπρόθεσμα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου Υγείας από την προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας Μαρία Μήλακα και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Οποιοδήποτε έργο εγκαινιάζεται, παραδίδεται πλήρες και στελεχωμένο

«Όπως έχει δώσει εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποιοδήποτε έργο εγκαινιάζεται, πλέον, στο χώρο της Υγείας θα έχει κτιριακές υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμό, σίτιση, φύλαξη και θα παραδίδεται στους πολίτες με όλες τις υπηρεσίες οι οποίες θα είναι προς όφελός τους» τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Σήμερα εγκαινιάζεται ένα από τα πιο σύγχρονα, αστικού τύπου, Κέντρα Υγείας της χώρας και παραδίδεται στους κατοίκους του Κερατσινίου, του Περάματος και των γύρω περιοχών», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας τη στελέχωση του κέντρου όσο και το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει.

«Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό που 20 χρόνια μετά από αγώνες ανθρώπων και δημοτικών αρχών καταφέραμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να κερδίσει το στοίχημα» σημείωσε ο Δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος.

«Θεωρώ ότι το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου, το οποίο βρίσκεται στα όρια με το Δήμο Περάματος έρχεται να προσθέσει μία σημαντική προσφορά στο κομμάτι της Υγείας στον δυτικό Πειραιά και ιδιαιτέρα σε αυτές τις δύο περιοχές: στο Κερατσίνι και στο Πέραμα» ανέφερε ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης.

Το νέο Κέντρο Υγείας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 24ωρης νοσηλείας, είναι στελεχωμένο από ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμένο με ιατρικές και θεραπευτικές δομές τελευταίας τεχνολογίας. Διαθέτει δεκατέσσερα εξεταστήρια Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας, Γυναικολογικό και Παιδιατρικό Τμήμα, Οδοντιατρείο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό και αίθουσες υπερήχων, μικροεπεμβάσεων και ανάνηψης.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, o Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός, η Υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ, Μαρία Δίπλα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, ο Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης και οι βουλευτές της ΝΔ στην Β’ Πειραιά Γιάννης Τραγάκης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα που ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στην κυβέρνησή μας. Και, πράγματι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο συμβολική επίσκεψη από τη σημερινή. Εγκαινιάζουμε ένα πρότυπο πολυδύναμο Κέντρο Υγείας, εδώ στο Κερατσίνι, που θα καλύψει τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, από το Κερατσίνι, από τη Δραπετσώνα, από το Πέραμα. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι παρά τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τους τελευταίους 18 μήνες, η κυβέρνηση ουδέποτε υποχώρησε από τη δέσμευσή της να είναι κοντά στους πολίτες, ειδικά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, με έργα ουσίας και όχι επικοινωνίας.

Στέκομαι και στην ουσία, διότι σήμερα παραδίδουμε ένα πολυδύναμο Κέντρο Υγείας, το οποίο δεν είναι απλά άρτια εξοπλισμένο ως προς τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, αλλά είναι και πλήρως στελεχωμένο, γιατί -όπως είπε και ο Δήμαρχος- το στοίχημα θα κερδηθεί στην πορεία με τη συνεχή λειτουργία του Κέντρου Υγείας έτσι ώστε να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να αποφορτίσουμε τα νοσοκομεία μας και μία σειρά ιατρικών πράξεων να μπορεί να διεξάγεται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Όπως έχουμε πει πολλές φορές με τον Υπουργό, η Πρωτοβάθμια Υγεία είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε την επόμενη μέρα. Και καθώς η πανδημία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φτάνει στο τέλος της, εμείς θέτουμε από τώρα τα θεμέλια για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα δίνει μόνο έμφαση στα νοσοκομεία μας, θα ξεκινάει από την πρόληψη, τη δημόσια υγεία, θα περνάει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα ενισχύσει και θα εξορθολογήσει το νοσοκομειακό χάρτη της χώρας μας και βέβαια θα ασχοληθεί και με ευαίσθητα ζητήματα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, ασθενειών οι οποίες, δυστυχώς, δεν μπορούν ακόμα να αντιμετωπιστούν.

Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη, συγκροτημένη πολιτική Υγείας. Όμως καθώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με την πανδημία, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ακόμα μία φορά εδώ, από το Δήμο Κερατσινίου, την έκκλησή μου σε όλους τους συμπολίτες μας όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε δώσει πια στη δημοσιότητα είναι απολύτως καταλυτικά: 99% είναι το ποσοστό των συμπολιτών μας που είτε νοσηλεύτηκαν, είτε δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους και ήταν ανεμβολίαστοι.

Αυτά δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τους τελευταίους τρεις μήνες. Τα εμβόλια δουλεύουν, είναι αποτελεσματικά, σας προστατεύουν, μας προστατεύουν όλους, και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά την επιθετική μετάλλαξη Δέλτα, που βλέπετε, ήδη, ότι είχε κάνει την εμφάνισή της και στην πατρίδα μας, όπως συμβαίνει και παντού στην Ευρώπη, είναι να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τις τελευταίες επτά μέρες είδαμε μία σημαντική επιτάχυνση ως προς την προθυμία των συμπολιτών μας να κλείσουν ραντεβού.

Θέλω να εκφράσω την ελπίδα μου ότι αυτός ο αυξημένος ρυθμός προσέλευσης στη διαδικασία του εμβολιασμού θα συνεχιστεί και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, τελικά, θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε νικητές και από αυτήν την περιπέτεια, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο συστηματικά με τα μακροπρόθεσμα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σήμερα εδώ στο Κερατσίνι νομίζω, κ. Δήμαρχοι, κ. Περιφερειάρχα -και σας ευχαριστώ για τη σημαντική χρηματοδότηση του έργου- πιστεύω ότι κάνουμε μία πολύ καλή αρχή προς όφελος όλων των πολιτών αυτής της περιοχής.

