Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Προσοχή στην Αφροδίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα.

Η Σελήνη είναι στους Διδύμους κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, ο Ερμής είναι στους Διδύμους ιδανική ευκαιρία για να κάνουμε σχέδια, τόνισε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Λίτσα Πατέρα, ωστόσο συμπλήρωσε πως η Αφροδίτη "δεν μας τα λέει καλά για δυο μέρες προσέχετε τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας".

Περισσότερο επηρεάζονται Ταύροι, Λιοντάρια, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για κάθε ζώδιο:

Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Για τρίτη μέρα έρευνες για τον ορειβάτη

Κομισιόν – ελληνική οικονομία: αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω οι προβλέψεις για ανάπτυξη

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα πυκνοκατοικημένης περιοχής (εικόνες)