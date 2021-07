Πολιτική

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Νίκος Δένδιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορωνοϊού. Υποβλήθηκε σε τεστ.

Η "έκρηξη" κρουσμάτων κορονοϊού επηρεάζει και το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από την Ουκρανία, όπου επισκέφθηκε το Κίεβο και την Οδησσό, ο Νίκος Δένδιας ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορoνοϊού και μπήκε προληπτικά σε καραντίνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών: "Κατόπιν επαφής με κρούσμα κορονοϊού, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, υποβλήθηκε σήμερα σε τεστ και διαγνώστηκε αρνητικός. Ο κ. Δένδιας, παρότι είναι πλήρως εμβολιασμένος, για προληπτικούς λόγους δεν θα παραστεί σήμερα στις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις του".

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για τροποποίηση προγράμματος ΥΠΕΞ @NikosDendias



??https://t.co/uJ71K5lfo5

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστασία: Την Κυριακή η κηδεία της 7χρονης - Η επιθυμία της οικογένειας

Ζωγράφου: άνδρας μαχαίρωσε περαστικούς στο δρόμο

NBA: επιβλητικοί Σανς στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο